Lucero recuerda cuando dejó sin trabajo a Graciela Mauri

Tras el éxito de la telenovela "Chispita", Lucero se convirtió en una de las actrices consentidas de la televisión mexicana. En una entrevista en el programa Cuéntamelo Ya! la también cantante contó cómo se quedó con el protagónico.

A Lucero le ofrecieron el protagónico de dicha telenovela infantil, mientras que Graciela Mauri sería la protagonista. "Yo iba a trabajar con Graciela Mauri porque me llamaron y me dijeron: 'bueno, estás ya para el personaje de la antagonista de la novela, ya te hemos elegido, te quedó muy bien, vas a ser la niña mala de la novela'". Sin embargo, su mamá Lucero León le aconsejó rechazar el papel de antagónica, pues en esos momentos Lucero quería incursionar en la música infantil y no sería buena imagen ser la mala del cuento.

Posteriormente Lucero (de 12 años en ese entonces) fue con el productor Valentín Pimstein para agradecerle por la oportunidad y a su vez, informarle que no podría participar en "Chispita".

"Lo que queremos ofrecer, entonces, es que Lucerito sea 'Chispita'". Ante esto Lucero pensó que le estaba quitando el trabajo a Graciela Mauri. "Yo dije: '¿y Graciela Mauri? es mi ídolo y ahora le quito el personaje'", comentó la actriz en la entrevista con Cuéntamelo Ya!; ante su preocupación el productor le explicó el por qué de su decisión:

Sucede que Graciela ya es un poquito grande de edad para un personaje de una novela que tiene que ser muy niña.

"Chispita" se convirtió en el trampolín de Lucero en el mundo de la actuación.