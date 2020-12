México.- La cantante Lucero, reconocida también como la querida Novia de América, recordó lo hermosa que lucía durante su juventud al dar vida a Bárbara Greco "La Hiena" en la telenovela "Mañana es para siempre", una popular producción de Nicandro Díaz en la que le tocó ser la villana de la historia y dejó a todos enamorados con su faceta malvada.

Con la intención de recordar y promociona aquel éxito de la televisión mexicana, Lucero comparte la fotografía y hace una invitación abierta a todos sus seguidores a revivirla a partir del próximo lunes a las 16:30 horas, no sólo para deleitar con tan impactante historia, sino para ver las grandes actuaciones de la telenovela con un reparto que incluye a estrellas como Silvia Navarro, Fernando Colunga, Sergio Sendel y Rogelio Guerra.

"Mañana es para siempre" es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz González para Televisa bajo Licencia de RCN Televisión. Se trata de una adaptación de la telenovela colombiana llamada "Pura sangre" que logró un gran éxito en México y cautivó a miles con su historia.

Lucero recuerda su juventud como villana de las telenovelas. Foto: Instagram

Esta telenovela cuenta con un total de 171 episodios con una duración de entre 22 y 44 minutos, por lo que los fanáticos de Lucero, y las demás estrellas presentes en el reparto, puedan recordar aquellas increíbles actuaciones que ofrecieron hace más de una década.

Los seguidores de Lucero no perdieron la oportunidad de elogiar su gran talento para la actuación y lo mucho que les gustó este papel en su carrera artística, el cual es uno diferente a los que antes había hecho. "La primera vez que veré esta novela y me tiene muy emocionada verte en esta faceta de villana apenas vi el primer capítulo y ya me dio miedo! Me asusta, pero me gusta", le escribió un usuario.

"Barbie es uno de tus mejores personajes y queeeee felicidad poder volverla a disfrutar", "Amo mucho a #BarbaraGreco porque con tu música y ese personaje es que yo empecé a ser tu fan", "Seductora, hermosa, inteligente y peligrosa", "Sin duda este ha sido uno de tus mejores personajes, lo recuerdo con gran cariño y admiración", fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la cantante en la publicación.

La retransmisión de "Mañana es para siempre" llega tras la también retransmisión de "Soy tu dueña", telenovela que Lucero protagonizó al lado de Fernando Colunga en 2010 cuyo final fue emitido hace algunos y días y ella, en agradecimiento a su público y el público mexicano, compartió una fotografía del final de la telenovela.

La cantante y actriz mexicana se despidió de su personaje de Valentina Villalba y agradeció a sus más de tres millones de seguidores en Instagram por haber visto cada uno de los episodios de este clásico de las telenovelas mexicanas, logrando recibir halagos por tan tremenda actuación.

Lucero recordó el final de "Soy tu dueña" al lado de Fernando Colunga. Foto: Instagram

El final de dicha telenovela concluye con la boda entre Valentina y José Miguel, lo que hizo a sus fanáticos llenarse de emoción y nostalgia tras recordar lo buenas que fueron todas y cada una de las producciones en las que actuó Lucero.