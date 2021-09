Lucero responde si permitirá que la relacionen con la bioserie de Gloria Trevi

México. La bioserie de la cantautora mexicana Gloria Trevi la prepara ya Televisa bajo la producción de Carla Estrada, y el nombre de Lucero podría mencionarse en ella, puesto que se relaciona con la vida de la cantante de El favor de la soledad.

Lucero fue entrevistada por medios de comunicación en Ciudad de México y fue cuestionada si no tendría problema respecto a que se mencione su nombre en dicho proyecto y esto contestó:

"No creo que mi nombre tenga tanto peso en la bioserie, tal vez sería una mención pasajera, no tendría problema siempre y cuando se diga la verdad, no mentiras."

Y es que el nombre de Sergio Andrade seguramente saldrá también en la serie de La Trevi y él de alguna manera se relacionó con Lucero, puesto que fue su productor musical en los inicios de su carrera cuando era adolescente.

Foto de Instagram

Lucero habría formado parte del grupo de bellas jóvenes de las cuales se enamoró Andrade. Recordemos que mucho se ha dicho que el compositor habría estado enamorado de Lucero cuando ella tenía unos13 años y él 25 de edad.

En varios portales de noticas se comenta que Lucero atendió bien a los medios en el aeropuerto de CDMX y además contestó los cuestionamientos que le hicieron.

“Yo no tengo temor de nada, soy una persona feliz, yo siento que mi vida tanto personal como artística como que nunca ha habido cosas de esconder por que ya se hubieran sabido. Después de 40 años de carrera todos nos conocemos y saben cómo llevo mi vida."

También interrogaron a la cantante de temas como Veleta y Cuéntame respecto a qué opina que la tiene catalogada como una de las mujeres artistas jóvenes mexicanas con más dinero en la actualidad.

"Díganme dónde está (el dinero), si fuera así estaría en casa con todos mis millones y sin trabajar, gozando; tengo que trabajar, como todos, y claro que por eso se me remunera económicamente, como a todos", dijo a la prensa.

Leer más: Michelle Rubalcava estaría "embrujado" y tres famosos involucrados en "el trabajo"

Lucero actualmente participa en el reality show de Televisa El retador, producción de Televisa donde comparte con su exesposo Manuel Mijares, Itatí Cantoral y Consuelo Duval.