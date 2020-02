Lucero revela lo que se hace para lucir siempre bella y jovial

Lucero, quien se hizo famosa desde niña al participar en programas como Chiquilladas y luego protagonizar la telenovela infantil Chispita, ya tiene 50 años de edad y sorprende a sus seguidores en redes sociales porque aparenta menos años.

Lucero, originaria de Ciudad de México, es una de las actrices y cantantes mexicanas más queridas, famosas y también de las más bellas en el mundo del espectáculo en Latinoamérica.

La protagonista de otras telenovelas como Cuando llega el amor, Lazos de amor y Mañana es para siempre, entre muchas más, tiene sus secretos de belleza y no le es inconveniente compartirlos.

De acuerdo a reporte en distintos medios, siempre que le preguntan si se ha operado de algo, es sincera y responde que no, en parte, porque le tiene miedo a las operaciones y al quirófano, sobre todo.

¿Y cómo le hace para verse siempre bella y jovial? En realidad practicar yoga, comer nutritivamente y ser feliz es parte del ritual que realiza para conseguir siempre una expresión fresca y natural.

En entrevista con el diario Reforma, Lucero menciona que sus amigas siempre la cuestionan si se ha hecho algunos arreglos, y siempre les contesta con la verdad.

Yo sé que la gente a veces no me cree. Tengo amigas que me dicen ‘Es que, ¿cómo?, seguro ya te hiciste algo, recomienda al doctor.”