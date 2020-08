Lucero revela por qué no quiso regalos de sus fans en su cumpleaños

México. La cantante Lucero celebra su cumpleaños este 29 de agosto y en un video que colocó en Facebook pidió a sus fans que no le fueran a enviar regalos. Hace unos días, la intérprete de temas como Electricidad y Veleta se dirigió a sus seguidores para pedirles que le hicieran caso y no gastaran en regalos.

Les quiero pedir porfavor que no gasten, que no compren regalos para mi, en estos momentos por la pandemia no hay quien los reciba y no quiero se vayan a perder", explica en el video la famosa mexicana, quien ha protagonizado telenovelas exitosas como Lazos de amor y Alborada.

Mi mejor regalo es el que viene de sus corazones, el cariño que me dan todos los días, ese amor que es inigualable. Porfa, no compren nada para mi, el mejor regalo es tenerlos así, cerquita. ¡Les mando un beso!" , menciona en el mismo video.

Te puede interesar: Galilea Montijo hace bailecito sexy y ocasiona la burla del actor Jaime Camil

Lucero está de estreno con su disco Lucero 20 y 20, el cual presentó de manera virtual el pasado viernes. De acuerdo a información en distintos portales de noticias, el material incluye lo mejor de su repertorio y con su lanzamiento celebra por cuatro décadas de trabajo en el mundo del espectáculo.

Quienes adquieran el nuevo trabajo musical de Lucero podrán deleitarse con versiones especiales de varios de sus temas, son canciones con toque electrónico, banda sinaloense y rancheras. “Es difícil que solamente en 40 canciones se pueda representar todo, pero es lo que intenté”, dijo en la conferencia virtual.

Lucero reconoció que en su carrera y en su vida ha tenido altas y bajas, pero dijo que gracias a los tropiezos ha aprendido más.

No se trata de ser perfecto sino de seguir luchando y seguir intentando todo lo que quieres hacer y entender que puede haber cosas que no salen bien pero no pasa nada. Se vale intentar y se vale ir para adelante ... y eso es lo que yo he buscado, he buscado siempre crecer”.