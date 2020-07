Lucero se estrena en Tik Tok con una desesperada risa

Lucero no se aguantó las ganas y al igual que sus colegas del medio lanzó su primer Tik Tok el cual fue muy divertido, aunque para otros fue algo aburrido e incluso hasta molesto, pues le faltó gracia, ya que no usó las herramientas necesarias para darle ese toque de risa a la grabación.

En el video se puede ver a la guapa cantante diciéndole a sus fans que no está segura de tener una cuenta de Tik Tok, pero al final se dejó llevar por la divertida aplicación la cual parece que le sacó demasiada risa, pues después de presentarse en Tik Tok aparece riéndose desesperadamente.

No estoy segura si yo pueda ser una gran candidata para tener una cuenta de Tik Tok, hay gente joven que está a mi alrededor y me dice 'no por favor, no hagas esa ridiculez te agradecemos muchísimo tu intención y tus simpatías'", dice Lucero quien sale muerta de risa al finalizar su discurso.

Hasta el momento la cuenta de Lucero cuenta con más de 10 mil seguidores, mientras que su primer video corto lleva ocho mil likes, dejando en claro que sí es una buena candidata para formar parte de las grabaciones las cuales se están haciendo virales.

Anécdotas de su carrera

Recordemos que Lucero ha estado demasiado activa en redes pues debido a la cuarentena ha realizado otros proyectos para no descuidar a sus fans, uno de ellos son las anécdotas que comenta en Instagram, la más reciente fue la que publicó hace unas horas donde dijo que estuvo a punto de desmayarse en una presentación.

"Gracias por la historia, gracias por compartirnos esa parte de tu carrera. Eres la mejor", "Me encantan las historias y anécdotas que nos compartes", le escriben a Lucero en su Instagram.

Cabe mencionar que Lucero es una de as mujeres más queridas en Instagram debido su manera tan entregada de pasar tiempo con sus fans, quienes le hacen saber que es de las pocas artistas con humildad.

