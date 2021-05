Lucero sorprende a Mijares al mostrar su vestido de novia: "yo pensé que ya lo había vendido" (VIDEO)

La cantante mexicana Lucero llevó a cabo este fin de semana el show live streaming "Siempre amigos" junto a su ex esposo Manuel Mijares, padre de sus hijos. Durante este concierto hubo grandes sorpresas, como el momento cuando la llamada "Novia de América" sorprendió al cantante al mostrarle el vestido de novia que usó cuando se casaron en 1997.

Luego de que Manuel Mijares y Lucero interpretaron el conocido tema "Soldado del amor", la cantante le mostró esta prenda de vestir que tiene un gran significado para ella. "Te tengo una sorpresa", le dijo a su ex esposo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que días atrás estuvo haciendo limpieza general en su hogar. "El otro día de pronto veo en el vestidor un paquete y dije 'y este paquete que será o que pasó', era mi vestido de novia, te lo juro que tengo mi vestido de novia".

Leer más: "¡Qué bonito momento, Manuel!": dice Lucero a Mijares al cantar junto a sus dos hijos

Ante esto Manuel Mijares se mostró más que sorprendido, pues su boda se llevó a cabo hace ya 24 años. "No, cómo crees...no me digas", expresó el padre de los hijos de Lucero. El cantante manifestó a manera de broma que como no han tenido conciertos en todo un año, no sería mala idea subastar el vestido de novia.

Mientras lo mostraba, Lucero dijo que estaba en perfectas condiciones: "porque además está guardado, porque lo deje en una bolsa como de alto vacío, entonces está guardado todo y es algo muy bonito, yo pensé que ya lo había vendido, pero no".

Yo creo que todavía me queda, creo que esto es un sorpresón para todos los que vieron la boda televisada, lo voy a seguir guardando, Manuelito, no te voy a dejar que lo vendamos.

Leer más: ¿Qué hizo Marisol González con el anillo de compromiso que le dio Saúl "Canelo" Álvarez?

Cabe recordar que la boda religiosa de Lucero y Mijares se llevó a cabo el 18 de enero de 1997 en la Iglesia de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. La boda fue transmitida por Televisa en cadena nacional.

Otra de las sorpresas del show virtual que tuvieron, fue interpretar "El privilegio de amar" en colaboración con sus hijos José Manuel y Lucerito Mijares.