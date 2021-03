Lucero tiene su primera sanción en Tik Tok por poner en peligro a los usuarios

Lucero de 51 años de edad, ya entendió como deben ser las reglas al subir un video en Tik Tok y es que la red social se lo bajó de inmediato.

Fue en Instagram, donde Lucero mostró su queja donde también subió el video en el cual se pone jabón en los labios, para después hacer bombas de jabón.

¡No entendí por qué me censuraron o bajaron este de TikTok! ¿Alguien sabe? A ustedes, qué les parece el videito, es simpático o no?, escribe Lucero.

Como era de esperarse de inmediato los fans de Lucero de inmediato le hicieron saber las causas por las cuales le pudieron haber quitado el video de Tik Tok.

"Yo lo intente y no me lo trague no más no me salieron", "Claro que es un peligro, qué tal si tratando de hacer este reto llegan a ingerir una cantidad peligrosa de éste", le escriben los seguidores a Lucero.

Para quienes no lo saben Tik Tok está poniendo más cuidado en los videos que se suben en redes pues algunos usuarios han puesto en riesgo su vida con algunos retos.

Cabe mencionar que desde que inició la pandemia, Lucero le ha dado demasiado tiempo a sus redes sociales, pues quiere estar más cerca de sus fans.



