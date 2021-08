Lucero tuvo Covid-19 y a punto de cumplir 52 años celebra no tener secuelas de la enfermedad

México. La cantente mexicana Lucero, quien el próximo 29 de agosto celebrará por sus 52 años de vida, comparte en entrevista con el programa Hoy que tuvo coronavirus COVID-19, logró superarlo y por fortuna no sufre secuela alguna de la enfermedad.

Lucero , intérprete de grandes éxitos musicales como Veleta y Electricidad, dice que tras su contagio de coronavirus ni ella, ni su familia sufren de alguna secuela en su salud luego de padecer esta enfermedad.

Gracias a Dios muy bien, después de que yo me contagié de Covid, se contagió Lucerito chiquita, a Manuel nunca le dio Covid, a mi mamá le dio hace tiempo, en fin, definitivamente hemos sido afortunados."

Por más que la gente se cuide, pues se contagia, otras personas sufren mucho con secuelas, afortunadamente nosotros todos estamos muy bien, muy sanos."

Y Lucero refiere que aunque ya está vacunada contra la COVID-19, no baja la guardia y diariamente se cuida, y eso le pide a toda la gente como persona pública que es.

Lucero, quien se dio a conocer en el mundo del espectáculo a principio de los años ochenta en programas infantiles de televisión como Chiquilladas y Alegrías de mediodía, cumplirá años a finales de agosto y por eso se siente emocionada.

Yo ya descumplo, entonces, pero bueno, yo creo que como están las cosas en estos momentos, yo creo que no va a haber fiesta, pero obviamente comer en familia y divertirse y pasarla bien, pues sí”.

Lucero siempre se ha mantenido vigente en el espectáculo, pues ha hecho cine, teatro, televisión y jamás ha dejado de grabar, aunque es identificada en el género de la balada, al grabar banda y mariachi también ha conseguido éxito.

Y telenovelas como Cuando llega el amor, Lazos de amor, Alborada, Mañana es para siempre y Soy tu dueña, entre muchas más, le han dado proyección internacional y gracias a su talento y trabajo en ellas es una de las actrices consentidas de México.

También llama la atención por su figura, puesto que aunque ha sido mamá en dos ocasiones, tiene un cuerpo de veinteañera que le admiran hombres y mujeres, y en Hoy también comparte cómo hace para lucir siempre espectacular:

Me cuido, hago ejercicio, como lo que debo de comer, bueno, si tengo un antojo me lo tomo, me lo como, digo, la vida es para disfrutarse, pero yo creo que lo mejor es estar feliz."