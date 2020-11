Lucero y Lucero Mijares cantan juntas y conmueven hasta las lágrimas a sus fans en un concierto online

Ciudad de México.- Lucero a anunciado en diferente ocasiones que su sueño siempre ha sido cantar en vivo a lado de su hija Lucero Mijares, y la noche de este sábado lo cumplió, en un concierto vía online que llevó por nombre “Pop live”, madre e hija conmovieron a sus seguidores hasta las lágrimas al escucharlas cantar juntar.

Lucero, anunció la presentación de su hija Lunero Mijares con un tierno mensaje, donde advirtió que la joven de 15 años no se ha lanzado profesionalmente ni es cantante y mucho menos está buscando un lugar en el mundo de la música.

Sin embargo, dijo su deseo cantar juntas ya que era más que un regalo para el público, era un regalo para ella, “hoy queremos cantar juntas, por que es un regalo para mi, es la oportunidad de compartir el escenario”, dijo la reconocida cantante mexicana.

Al presentar a su hija, Lucero se mostraba muy emocionada y feliz de poder lograr ese sueño que tenía desde hace bastante tiempo, y además poderlo compartir con sus fans a pesar de las restricciones que por la pandemia de coronavirus, se han interpuesto, sin embargo, esto no fue obstáculo para que madre e hija hicieran su sueño realidad y provocaran algunas lagrimas en quien las escuchó.

“El regalo que yo tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí, es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas, una personita que yo admiro profundamente, ella es para mí la gran sorpresa de esta noche, trae la música en el corazón y el alma y simplemente queremos cantar juntas, yo quiero presentarles de una manera muy especial con esa luz que tiene, a mi llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz, ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”, dijo Lucero.

Tras esta conmovedora presentación por parte de su famosa madre, Lucero Mijares, salió al escenario y aunque dijo estar nerviosa, se llenó de valor e hizo el sueño de Lucero realidad al cantar el tema “Gloria a ti”, donde la además actriz mexicana tuvo que contener las lagrimas por la emoción del momento.

Al final de la canción Lucero abrazó a su hija y le dio un tierno beso en la frente y mejilla, luego la joven se despidió del escenario dandele las gracias a su madre por ese gran momento, de igual manera les agradeció a los músicos.

Tras salir su hija Lucero Mijares del escenario, Lucero dijo que que bonito, “alguna vez me dijeron, pero no vayas a llorar, ya casi, ya casi, pero me aguanté”, aseguró la talentosa cantante.

La interpretación dejó en el lugar un ambiente de nostalgia y ternura, para continuar con los temas “Indispensable”, “No pudiste amar así”, “No me dejes ir”, “Siempre contigo”, hasta llegar a un popurrí en el que estuvo incluido el tema “El privilegio de amar”, que Lucero les dedicó a sus hijos.

Después de dos horas Lucero se despidió de su audiencia quien la veía del otro lado de la pantalla, dándoles las gracias y asegurando que no tenía palabras para agradecerles que la hayan acompañado en sus conciertos.

“Gracias por estar ahí del otro lado, viéndome y acompañándome, no tengo palabras para agradecer su presencia, más que preparando el show que viene, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que todas las canciones los hayan enamorado o los hayan vuelto a enamorar, gracias mi público lindo, simplemente gracias con todo mi corazón, hasta la próxima”, fueron sus palabras antes de cortar la transmisión.

Lucero celebra 40 años de carrera artística

Para celebrar sus 40 años de carrera artística, Lucero anunció una serie de tres conciertos titulados Pop Live, Banda Live y Mariachi Live, que realizará vía online los días 31 de octubre, 28 de noviembre y 18 de diciembre, respectivamente, según lo publicado por People.

En esta serie de concierto musicales Lucero dijo que haría cosas nuevas, diferentes a las que ha hecho a lo largo de su carrera, ya que no quería que sus seguidores vieran algo repetido a otros de los shows que ha realizado con anterioridad.