¿Luchan por el amor de Roberto Romano? Kimberly Flores y Alicia Machado cara a cara (VIDEO)

La modelo guatemalteca Kimberly Flores y la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, forman parte de "La casa de los famosos", reality show de la cadena hispana Telemundo. Supuestamente protagonizan junto al actor mexicano Roberto Romano, un triángulo amoroso. Hace unos días Kimberly estuvo de lo más coqueta y cariñosa con el histrión, surgiendo de los rumores de una infidelidad a su esposo, el cantante mexicano Edwin Luna (vocalista de La Trakalosa de Monterrey).

Alicia Machado y Kimberly Flores han tenido varios roces durante el show de televisión antes mencionado, ya que la ex reina de belleza según, siente atracción por Roberto Romano. Ante esto, ambas se sentaron a charlar y aclarar la situación.

Kimberly Flores manifestó no sentirse tranquila tras los rumores de que entre Roberto y ella, había más que una amistad. "No me gusta dar explicaciones porque creo que cuando las das es porque estás haciendo algo y yo soy una mujer casada, amo a mi familia, o sea a mis cinco hijos, aunque no todos sean míos, pero a los cinco los amo como míos, y creo que hay un malentendido y eso no me tiene tranquila".

La esposa del cantante Edwin Luna, le dijo a Alicia Machado respetar "lo que puedas tener tú y Roberto, yo la verdad solo quiero evitar malos entendidos". Dejó muy en claro que por nada del mundo "cambiaría el amor que yo en realidad tengo por mi marido, o sea, es algo real y esto no es real, mi realidad está en mi casa, mi realidad está al salir de aquí, irme para Monterrey, estar con mi familia, esa es mi realidad, mi matrimonio".

El actor Roberto Romano, la supuesta manzana de la discordia entre Kimberly Flores y Alicia Machado

Luego de que Kimberly Flores negará varias veces no tener un amorío con Roberto Romano, Alicia Machado le dijo que "todos tenemos también diferentes maneras de expresarnos o de ver las cosas o de interpretar las cosas, a lo mejor tú me has interpretado de alguna manera y yo también te interpreté".

Alicia Machado aclaró que ella tampoco tiene algo más de una amistad con Roberto: "también yo siento murmullos, cosas, escucho cosas que a lo mejor me las tomo para mí y que no es conmigo, entonces yo a veces tengo un humor un poco fuerte, un poco negro, pero bueno, trato de respetar a todo mundo y nada, yo no tengo nada con Roberto, tenemos una amistad".

Kimberly Flores expresó: "no me quiero sentir como acusada en algo que no existe", a lo que Alicia Machado le respondió: "yo no te estoy acusando de nada ni nada, también te digo que ya empezaron los dimes y diretes de todas, porque aquí ninguna es santa y hay muchas cosas de mucha habladuría".

La también actriz y conductora de televisión, señaló que por comentarios como: "Roberto es mío", las demás mujeres de "La casa de los famosos" lo han interpretado como si fuera real, "cosa que no es real, es pura broma y pues sí hay atracción entre nosotros, pero eso no quiere decir que él sea mío y yo de él".

