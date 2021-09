"Luchaste hasta el final", tío de Frida Sofía publica triste mensaje por muerte de Natasha Moctezuma

Frida Sofía vive un doloroso momento tras la muerte de su hermana Natasha Moctezuma; la joven quien en julio pasado había cumplido 24 años de edad, falleció en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), aunque de momento se desconocen las causas de su deceso, se sabe que desde hace unos años tenía unos problemas en sus pulmones y además padecía epilepsia.

Natasha es una de las hijas de Beatriz Pasquel y el empresario mexicano Pablo Moctezuma (papá de Frida Sofía, fruto de su relación con la cantante Alejandra Guzmán). A través de su cuenta de Instagram Pedro Moctezuma, tío de la fallecida joven quien era una apasionada de los viajes e idiomas, publicó un emotivo mensaje en su memoria.

"Hace dos días partió al cielo el ser más hermoso, amoroso y valiente de esta familia, nos invade el dolor y la tristeza, eso es imposible no sentirlo, pero gracias por enseñarnos tanto con tu gran corazón, tu bella sonrisa".

Pedro Moctezuma también se refirió a su sobrina Natasha Moctezuma, como un "ejemplo de fe, de fortaleza, de coraje", señalando que siempre la llevarían en sus corazones.

"Mi chata linda, te amo con el alma y sé que nos veremos en el cielo, luchaste hasta el final, eres la guerrera más grande de la vida, te vamos a extrañar cada segundo de nuestra existencia, pero aquí vives en nuestro ser, te amamos hasta el infinito Natasha, el alma más bella de esta familia, te amo gorda hermosa, nadie como tú".

Frida Sofía, Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel, no han comentado nada por el momento, sobre la muerte de Natasha Moctezuma, quien en su última publicación en su cuenta de Instagram expresó: "hoy más que nunca quiero vivir, salir adelante, creo en mí y en mi amor propio como mujer que bastantes pruebas me tomó, pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie".

