"Luché hasta no poder más": César Bono se divorcia de su esposa a causa de violencia verbal

México. El actor mexicano César Bono, de 69 años de edad, confirma en el programa de televisión Sale el Sol que está divorciado y su matrimonio acabó a causa de violencia verbal. "Luché hasta no poder más", comenta.

César Bono, quien tiene más de cinco décadas en el mundo de la actuación en México, dijo que los problemas en su matrimonio comenzaron durante la pandemia por Covid-19; las cosas se salieorn de control y a causa de la violencia todo acabó.

El primer actor dice que lleva ya varios meses separado de Patricia Castro y también comparte que debido a la muerte de un familiar cercano a causa de coronavirus, los problemas entre él y su hoy exesposa salieron a flote.

No le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo."