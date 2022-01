"Luchó hasta el final", Lisset habla sobre muerte de su papá Willy Gutiérrez, maestro de La Academia

Lamentablemente murió el músico, compositor y arreglista mexicano Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy, mejor conocido como Willy Gutiérrez, quien fuera maestro de canto en la primera generación de La Academia, teniendo como sus alumnos a Yahir, Raúl Sandoval, Wendolee Ayala, Toñita, Myriam Montemayor y otros más.

En sus redes sociales la actriz y cantante Lisset compartió un sentido mensaje ante el fallecimiento de su progenitor.

Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi papito, ayer por la noche, el mero día de su cumpleaños trascendió a otro plano.

Lisset Gutiérrez Salazar, actriz en la telenovela "Mi fortuna es amarte", resaltó que su padre dejó un gran legado de enseñanza y sobre todo, de mucho amor. El maestro Willy Gutiérrez murió a los 76 años de edad, por unos problemas de salud derivados del cáncer linfático, contra el cual llevó a cabo una ardua batalla hasta el último momento.

"Luchó hasta el final, después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo intubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo y seguía luchando, ese era nuestro titán", manifestó Lisset.

Asimismo, la cantante mencionó que "Dios no quiso que sufriera y no sufrió"; su padre Willy Gutiérrez no se enteró de todo lo que su cuerpo recibió. "Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios, siempre nos han querido mucho".

Agradeció de todo corazón a todas las personas que apoyaron a su familia de manera incondicional, durante el tiempo que su progenitor estuvo enfermo, así como a todos aquellos que donaron sangre y plaquetas cuando se requirió.

"Les hago saber que fue exactamente lo que pasó y mi ausencia durante tanto tiempo, porque me dediqué en cuerpo y alma a estar con mi familia, en el hospital, en mi llamado grabando 'Mi fortuna es amarte' y para rematar, salí positiva a Covid, ya voy de salida gracias a Dios, gracias a todos por sus mensajes".

Lisset ha recibido muchas muestras de apoyo ante estos momentos.

¿Quién fue Willy Gutiérrez?

Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy nació el 18 de enero de 1945 en Ciudad Obregón, Sonora. Vivió varios años en Guasave y Los Mochis, Sinaloa, en Guadalajara, Jalisco y en la Ciudad de México.

Fruto de su matrimonio con Elsa Salazar, tuvo a sus hijas Lisset, Elsa y Denisse. Fue creador de los grupos musicales Cachunes y Fresas con crema, así como fundador del Centro Cultural Willy Gutiérrez, el cual surgió con el objetivo de crear, promover y producir artistas con todas las capacidades musicales de talla internacional.

Fue profesor de artistas como Thalía, Cristian Castro, Dulce, Margarita "La Diosa de la Cumbia", Yuridia, María del Sol, Víctor García, Diego Boneta, Daniel Masciarelli, Yahir y muchos más.

Merecedor de reconocimientos como el Premio Nacional de Excelencia Profesional en el 2019, otorgado por el Salón de la Fama de México y el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, junto con su hija Lisset Gutiérrez Salazar creó la fundación "Por una vida que valga la pena recordar", donde apoyan a personas talentosas, pero que no tienen los recursos económicos y que tienen el interés real del canto.

En sus inicios, Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy formó parte del grupo musical Supersónicos en Los Mochis, Sinaloa. Posteriormente, estuvo en el grupo Cantonovo en Guasave, Sinaloa.

El cantante y actor Raúl Sandoval, quien se dio a conocer en la primera generación de La Academia, expresó en sus redes sociales: "DEP maestro y amigo, mucha luz a su familia en este momento tan difícil".