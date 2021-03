Lucía Méndez busca reencuentro con Luis Miguel y revela por qué quiere localizarlo

México. La actriz y cantante Lucía Méndez, originaria de León, Guanajuato, México, y quien ha sido protagonista de telenovelas desde los años 70 y 80 como Viviana y El extraño retorno de Diana Salazar, busca un reencuentro con Luis Miguel, quien fue su pareja sentimental años atrás, lo da a conocer ella misma en entrevista con Ventaneando.

Lucía Méndez comparte que prepara un programa para redes sociales en el que tendrá como invitadas a varias figuras del mundo del espectáculo y Luis Miguel podría ser una de ellas, además que siente por él un gran cariño y le encantaría entrevistarlo.

Lucía ha compartido en varias entrevistas que tuvo en los años ochenta un romance con "El Sol de México", pese a la diferencia entre las edades de ambos, y le encantaría reecontrarse con él, puesto que llevan años de no verse ni hablar. “Lucía Méndez presenta” es el título del programa que la cantante de éxitos como Culpable o inocente y Castígame pronto presentará y buscará por todos los medios entrevistar a Luis Miguel.

Lo voy a luchar, ¿por qué no?, le voy a preguntar, le voy a decir si me puede dar una charla más que entrevista, pero por supuesto que yo también voy a luchar por tener al Sol, porque aparte lo quiero mucho y cuando nos tratamos y salimos fue una relación muy divertida" dijo Lucía Méndez Ventaneando.

Lucía Méndez contó en una charla con Yordi Rosado algunos detalles de su noviazgo con Luis Miguel; por ejemplo, le reveló que anduvieron como pareja unos cuatro meses y ella se sentía rara porque le llevaba diez años en la edad. Esto sucedió cuando el cantante famoso tenía unos 17 años de edad.

Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía ese juicio de decir 'No está bien' y eso fue lo que me sacó adelante. Y conocí a Pedro (Torres) y dejé a Micky", mencionó también Lucía a Yordi en la entrevista que circula en YouTube.