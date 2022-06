Lucía Méndez dispuesta a ayudar económicamente a su ex novio Salvador Pineda

Salvador Pineda de 70 años de edad fue uno de los galanes en la época de los 60, además de tener un gran talento el cual lo llevó hacer varias películas con estrellas de su generación como Andrés García y Lucía Méndez, esta última fue su novia durante un buen tiempo causando mucho revuelo.

Para quienes no lo saben, Salvador Pineda sufrió una aparatosa caída en su hogar, lo cual lo llevó al hospital de inmediato fracturándose la cadera, además de la pierna, por lo que estuvo varios días internado, aunque abandonó el lugar, pues los gastos eran excesivos, por lo que sigue sufriendo problemas derivados a la lesión, es por eso que su ex novia Lucía Méndez quiere ayudarlo.

A pesar de que su romance se dio en los ochenta y terminó en buenos términos, cada uno siguió con su carrera, pero es ahora que la misma Lucía Méndez dijo estar dispuesta a ayudar al actor mexicano con quien vivió momentos maravillosos, pues la artista asegura estimarlo con los años maravillosos que tuvieron juntos.

"Yo lo estimo y lo quiero y vamos a ver que podemos hacer por él definitivamente, que me dicen a que cuenta pongo el dinero, tampoco soy multimillonaria, pero sí le pondría una buena cantidad", dijo Lucía Méndez, quien sigue vigente en el mundo de la farándula con varios proyectos en puerta, pues nunca ha dejado de trabajar además de renovarse, ya que le fascina mantenerse activa.

"Ella está demostrando que está en la buena y en la mala y que es una gran compañera que no todo lo son lo dicen y no lo demuestran para Lucía", "Justicia divina. No me alegra para nada el mal ajeno, pero bien mal que se portó y hablo cuando embarazo a Mayra Alejandra QEPD y desconociendo su paternidad. Lo que aquí se hace, aquí se paga", escriben las redes.

Cabe mencionar que Salvador Pineda no ha tenido trabajo en los últimos años, por lo que sus fans lamentan que no se le dé prioridad a actores de su talla, quienes siempre han dejado huella en la pantalla chica.ucho tiempo.