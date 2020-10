México. Lucía Méndez evoca el día en que "puso en su lugar" a un expresidente de México. En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y el programa En casa de Mara, Méndez recuerda que en un elevador se encontró con Miguel de la Madrid Hurtado y le pidió que la dejara de usar para hacerse famoso.

Lucía Méndez, quien celebra por más de cuatro décadas de dedicarse al mundo del espectáculo ininterrumpidamente, comparte con Mara Patricia Castañeda varias anécdotas y vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera. Un reclamo a un expresidente de México forman parte de ellas.

Lucía Méndez, originaria de León, Guanajuato, México, comparte que el día que se encontró con Miguel de la Madrid le pidió como favor que dejara de decir que ella tenía una relación sentimental con él.

Iba con dos de su seguridad. Le dije: ‘oiga, usted me debe una lana porque me está usando, anda diciendo que yo ando con usted’; y me contesta: ‘no yo no soy, es el precio de la fama’. Le respondo: ‘no, no, no, no se haga tonto, usted me está usando a mí y no entiendo por qué, ¿cuál es su problema?’.