Lucía Méndez le contesta a Laura Bozzo por criticar su cara en La Casa de Los Famosos

Lucía Méndez de 67 años de edad se impresionó demasiado, esto después de que Laura Bozzo de 69, criticara en La Casa de Los Famosos el rostro de la famosa Colorina el cual siempre ha sido blanco de críticas por las supuestas operaciones estéticas que se ha realizado a lo largo de los años.

Y es que durante una conferencia de prensa, donde celebró 50 años de trayectoria, los medios le preguntaron que opinión le merecía a lo que dijo Laura Bozzo en el reality show pues no pensó que fuera a criticarla, es por eso que le devolvió el ataque asegurando que la peruana se estaba viendo al espejo cuando hizo el comentario.

Para quienes no la saben la actriz mexicana siempre ha sido una mujer que a la primera se defiende de cualquier crítica, pues está consiente de que habrá personas que critiquen lo que ella hace, es por eso que pocas veces se mide ante los ataques que recibe, por lo que Laura Bozzo se va a enterar del comentario que le devolvió su colega.

Lo que le extrañó más a la artista es que siempre ha defendido a capa y espada a la rubia de los ataques que ha recibido en los últimos años por diversas situaciones, por lo que esta podría ser la última vez en que la guapa mujer salga a dar la cara por ella.

"Pues yo nomás, le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido toda la vida y que me vea, que me vea no tengo nada, yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo viéndose a ella misma", dijo Lucía Méndez para Sale El Sol.

"Ay no señora, una cosa es que Laura sea cero agraciada pero otra, ¿que usted se siga viendo guapísima? Lo fue sí pero de tantas cirugías que lleva ya se deformó el rostro, no le hagamos al tarugo", "Parece prima hermana de Laura León", escribieron las redes sociales después de escuchar las declaraciones que hizo la actriz, quien se siente muy bien con todos los logros de su carrera.