Lucía Méndez le demuestra a Carolina Sandoval, "La Venenosa", tener el mejor cuerpo a sus 65 años de edad

Lucía Méndez en unos meses más formará parte de la lista de las abuelas más sensuales de la televisión, ya que su hijo Pedro Antonio dio compartió anteriormente que su esposa está embarazada. La cantante y actriz ansía con ganas convertirse en abuela. A sus 65 años de edad es dueña de un cuerpazo que no duda en mostrar en sus redes sociales, tal y como también lo hace su amiga Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa".

La ex conductora del programa de televisión Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, suele compartir en sus redes sociales fotografías y videos donde luce su cuerpo, orgullosa de mostrar sus celulitis y estrías. Lucía Méndez no se queda de brazos cruzados y le demuestra a "La Venenosa" (al igual que a muchas personas), que a sus 65 años de edad tiene un cuerpazo, el cual es halagado por sus miles y miles de fans.

En un anterior post en su feed de Instagram Lucía Méndez ocasionó muchos piropos y halagos al mostrar su sensual anatomía. "Mis reyes y mis reinas, los invito a escuchar mis éxitos que me habían pedido tanto de "Otra vez enamorada" y uno de mis consentidos es "Un nuevo amanecer".

"Súper guapa", "hermosa", "divina", "simplemente hermosa", "Lucía Méndez es una señora guapa, delgada, que se ha cuidado siempre, trabajadora. Una artista mexicana que lo único que a hecho es estar en el gusto de su público con una gran trayectoria", "que cuerpazo tienes Lucía", "de niña yo jugaba a que era tú, ahora te vez más joven que yo", son algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Algunos usuarios de redes sociales, manifestaron que Lucía Méndez abuso del photoshop en esta imagen. Foto: Instagram @luciamendezof

Por otra parte, hace unas semanas Carolina Sandoval habló por primera vez sobre su controvertida salida de Suelta la Sopa. "La Venenosa" llevó a cabo un Instagram Live para llevar a cabo su gustado "El Almuerzo con Caro", donde tuvo como invitada a la mexicana Lucía Méndez, quien no dudó en preguntarle a la conductora de televisión el por qué se había salido del programa de la cadena hispana Telemundo.

En sus redes sociales Lucía Méndez manifestó haberle sacado la sopa a Carolina Sandoval con respecto a su salida del programa. "La Venenosa" comentó: "esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla, en realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable".

Durante su charla con Lucía Méndez, la venezolana Carolina Sandoval señaló que en Suelta la Sopa actuaron de mala manera hacia ella. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda".

En sus redes sociales Carolina Sandoval se muestra tal cual es; mucha controversia ha llegado a causar cuando publica una foto o video donde aparece solamente usando traje de baño. Aunque suele ser muy criticada, "La Venenosa" invita a todas las mujeres a amarse como son y no permitir que ciertas personas dañen su autoestima.