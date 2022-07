Lucía Méndez no se quiere ver igual de acabada que Verónica Castro con canas

Lucía Méndez de 67 años de edad, fue muy clara con Verónica Castro, de 69, pues la prensa le preguntó si ella estaría disponible en dejarse un look con el cabello blanco y es que varias celebridades se han dejado las canas para verse más seductoras o maduras, por lo que ella respondió lo siguiente.

"Alguna vez viste a Cher con canas, alguna vez viste a Jane Fonda con canas, algunas ves viste a la Félix con canas, no yo soy de esa línea, a mí me encanta Jane Fonda, Tina Turner, Sophia Loren, no yo voy a envejecer y ni modo todo se va a derrumbar, pero que me vean con canas y en abuelita no, nunca", dice Lucía Méndez para el programa De Primera Mano.

Y es que como muchos ya lo saben en varias ocasiones se ha comparado a Lucía Méndez con Verónica Castro desde que ambas empezaron en la industria del entretenimiento, por lo que se dijo que entre las dos hay una enorme rivalidad debido a la popularidad que se han cargado desde que eran las protagonistas de las telenovelas del momento.

Por si fuera poco en pocas ocasiones se les ha visto juntas en el mismo lugar y cuando esto ocurre las cosas se salen de control, pues los medios las empiezan a cuestionar, por lo que han tratado de ser lo más cautelosas posibles en sus declaraciones, aunque en ocasiones estas se salen de contexto causando polémica en sus vidas.

"Es que la Vero está bonita y se ve hermosa como sea, con canas y sin canas, nunca entenderé por qué las artistas se hacen tanta cirugía para desfigurarse, hay que envejecer con Dignidad!!!", "Verónica Castro con su pelo blanco se ve más joven que Lucía Méndez y se ve muy guapa, Lucía Méndez habla como abuelita aunque no se deje las canas!!", escriben las redes por las declaraciones de Lucía Méndez.

Cabe mencionar que Verónica Castro se encuentra retirada del medio del espectáculo desde hace un tiempo, por lo que sus fans desean que regrese pronto para un proyecto nuevo en televisión.