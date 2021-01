Lucía Méndez recuerda cómo eran los besos que Luis Miguel le daba cuando fueron pareja

México. El escritor y conductor de televisión Yordi Rosado entrevistó a Lucía Méndez, protagonista de telenovelas exitosas como El extraño retorno de Diana Salazar, y en ella revivió la relación sentimental que vivió con Luis Miguel, cuando ella tenía 30 años y él 17.

Lucía Méndez, cantante de éxitos musicales como Enamorada y Corazón de piedra, a quien su único hijo Pedro Antonio acaba de convertirla en abuela, dijo que los besos que le dio Luis Miguel son "besos que quiere dejar guardados".

Un romance muy corto tuvo Lucía Méndez con Luis Miguel, ya que duró si a caso unos cuatro meses, pero en ese lapso la pasaron genial y eso es algo que ella siempre recordará con cariño, ya que pese a la diferencia en las edades, lo disfrutaron mucho.

Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía ese juicio de decir 'No está bien' y eso fue lo que me sacó adelante. Y conocí a Pedro (Torres) y dejé a Micky", menciona Lucía en la entrevista que circula en YouTube.

En aquellos años, los ochenta para ser exactos, Lucía Méndez y Luis Miguel ya eran grandes figuras del espectáculo nacional y conocidos también a nivel internacional.

Entre las muchas anécdotas que Lucía y Luis Miguel vivieron, recuerda que una vez en Miami coincidieron en un evento y en la madrugada él llegó a tocar a la habitación del hotel en que se encontraba; lo recibió "con los pelos parados".

Le dije: 'Por favor, me estoy durmiendo'. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: 'Le llevo 10 años, que flojera'".

Y también Lucía comparte a Yordi que Luis Miguel era muy espléndido con ella, ya que le daba regalos, aunque algunos no se los recibía.

Me empezó a buscar, a pretender, era muy espléndido.Llegó un momento en que era tan amable, guapo, tan atento, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20", refiere Méndez, quien también es empresaria.

Méndez, protagonista de otras telenovelas como Tú o nadie y Tres veces Sofía, recalca que siempre admiró a Luis Miguel como artista y persona, puesto que era muy inteligente y siempre lo recuerda con cariño.