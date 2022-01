Lucía Méndez revela la verdad sobre cuántas cirugías lleva en su rostro

México. Lucía Méndez es una de las figuras del espectáculo mexicano que comenzó a llamar la atención con su bello rostro desde los años setenta, cuando comenzó a hacerse notar en la farándula.

Tras conseguir papeles estelares en telenovelas como Vanessa y Viviana, Lucía Méndez despuntó actoralmente y en los años ochenta vivió su consagración como actiz en otros melodramas, entre ellos Tú o Nadie y El extraño retorno de Diana Salazar.

Pero conforme pasaron los años, Lucía llamó la atención por su aspecto físico y particularmente por su rostro, ya que cambió radicalmente y ha sido objeto de críticas por parte de la prensa e incluso de varios de sus fans.

Así lucía la cantante Lucía Méndez en los años ochenta. Foto de Internet

Sobre el rostro de Lucía se ha dicho que ella se ha sometido a varias cirugías y por eso le cambió radicalmente, pero ella en recientes declaraciones a la prensa en CDMX ha negado que haya entrado varias veces al quirófano como mucho sugieren.

“No puedes estarte cirujeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual, no te digo que no me pongo mi Botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome o en el quirófano."

Lucía Méndez tiene 66 años de edad y es originaria de León, Guanajuato, México, además de actriz, también ha triunfado como cantante y varios de sus éxitos musicales son Atada a nada, Corazón de piedra, Castígame y Ya la pagarás.

Como actriz y cantante, Lucía Méndez se dio a conocer a principios de los años setenta y sigue vigente tras casi cinco décadas de carrera. En su juventud fue nombrada El rostro de El Heraldo de México, y tras ello llegaron a su vida oportidades de trabajo para destacar en la televisión nacional.

Foto de Instagram

De acuerdo a información en su biografía, Lucía Méndez tuvo su primer personaje importante en la telenovela Paloma, junto a Andrés García y Ofelia Medina (1975) y desde entonces acaparó la atención del público con su belleza y talento hasta convertirse en la gran figura que es actualmente.