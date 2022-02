Lucía Méndez revela que ha sido la única famosa en posar en Playboy con ropa

Lucía Méndez de 67 años de edad dejó en claro que es la única famosa que ha posado en la revista Playboy, pero con ropa, por lo que muchos quedaron sorprendidos, pues en dicha lugar es un requisito posar como Dios te trae al mundo, pero la colorina se salió con la suya.

En la portada se puede ver a la actriz mexicana quien posó en 1990 con diversos outfits de la época los cuales son trajes pegados y blusas un poco cortas, pero discretas, además Lucía Méndez lució un maquillaje exquisito, pues su rostro se ve realmente hermoso, pues siempre ha sido considerada una verdadera diva por tanta belleza.

"Mis amores! Hoy les traigo estos recuerdos de una experiencia increíble Sabían que he sido la única en posar con ropa para Playboy?, escribe en la publicación Lucía Méndez quien aparece con sus enormes pestañas naturales y una cabellera impresionante las cuales se han convertido en su sello personal durante décadas.

Además, en esa década Lucía Méndez era una de las máximas estrellas no solo de las telenovelas, sino de todo México, pues ya tenía la fama del rostro heraldo, por lo que Playboy de inmediato decidió hacerle la propuesta de posar para la portada la cual es conocida a nivel mundial, por lo que no le dio un no por respuesta, pero bajo sus condiciones.

"Bellísima como siempre fans desde lo 80 la diva de México bendiciones", "Hermosa como siempre Lucía, de que año fue la edición? Es para una Tarea", "Porque eres una Dama y a la Méndez siempre se a respetado", "Que bonito recuerdo gracias por compartirlo al menos yo no lo sabía y pienso que no todas se pueden dar ese lujo", escriben los fans.

Otra de las cosas que ha causado revuelo es que muchos internautas esperan que en algún momento Lucía Méndez regrese de nueva cuenta a las telenovelas, pues fue en ese mundo donde se dio a conocer su talento y belleza por todo lo alto, aunque ven lejos ese momento, pues se ha dedicado a otros proyectos como a su música donde no canta mal las rancheras.

Leer más: Alma Cero un monumento de mujer posando bajo una palmera en bañador rosa