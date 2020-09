Lucía Méndez se defiende de las críticas por utilizar playback

México.- Ya ha pasado casi una semana desde el incidente que circuló por las redes sociales, en el que Lucía Méndez fue la protagonista después de que hubiera un fallo con el audio de su canción y quedara al descubierto el playback que estaba haciendo en ese momento, pero ahora la cantante y actriz mexicana sale a hablar sobre el tema y cuenta su versión de los hechos.

Lucía Méndez se encontraba de gira por distintos medios de comunicación con la intención de promocionar su más reciente sencillo titulado 'Mi México', pero jamás se imaginó que durante estos días sufriría la peor vergüenza de su carrera y quedara evidenciado ante las cámaras.

La estrella de 65 años acudió al De Primera Mano de Imagen, donde planeaba hacer una interpretación de maravilla, pero al estar haciendo la sincronía de sus labios con el audio de fondo se equivocó y terminó de cantar, por lo que el playback quedó al descubierto y ella con un gran enojo decidió cortar su presentación.

Fue el pasado miércoles 23 de septiembre cuando la cantante simuló cantar en vivo su nuevo tema musical, pero se equivocó y no "cantó" más. Durante varios segundos se quedó haciendo señas desesperadas a la producción para que detuviera la pista, pero no lo hicieron hasta un momento más tarde, cuando sólo le bajaron el volumen y su voz seguía escuchándose de fondo.

Lucía Méndez furiosa y sin terminar de cantar el tema, pidió que se mandara a cortes comerciales y le hicieron caso, pero al regresar, mientras pensaban todos que cantaría de nuevo y desde el principio, no fue así, pues en igual de terminar su canción, la famosa se sentó en el sofá a conversar con los conductores del programa.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y se volvió tendencia, pues el video se volvió viral y todos han estado hablando del tema, pues consideran que es el peor "oso" de su carrera musical. No pasará mucho tiempo para que la intérprete se refiera a este incidente, pues sabemos que en algunas ocasiones le gusta hasta burlarse de sí misma.

Esto fue lo que dijo la cantante sobre su fallo en televisión:

Agradezco siempre a mi público que me tiene presente y me sigue en todo lo que hago. En varias publicaciones aseguran que lo que me sucedió en el programa ‘De Primera Mano’, fue armado o provocado, y otros no entendían por qué había detenido el musical. La explicación es muy simple, estalló una bocina en el foro y se escuchó muy fuerte. Al final, la repetí sin ningún inconveniente", dijo al respecto.