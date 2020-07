Lucía Méndez "tiembla" cuando le preguntan si fue novia de Emilio Azcárraga

México. Siempre se ha dicho en el mundo del espectáculo nacional que Lucía Méndez, quien se hizo famosa entre los años 70 y 80 gracias a su protagónico en telenovelasl como "Viviana", "Colorina" y "El extraño retorno de Diana Salazar", que fue novia del fallecito Emilio Azcárraga, dueño de Televisa.

Ella en pocas ocasiones la señora Lucía Méndez se ha referido al tema, pero ahora le tocó de nueva cuenta hacerlo al verse inmiscuída en una plática que tuvo con el cantante José Luis Rodríguez "El Puma", y cuyo video figura en Instagram.

"El Puma" le pregunta a Lucía si fue novia de Emilio Azcárraga Milmo, quien fue presidente de Televisa, dados los rumores y quién mejor que ella para aclararlo.

Pero Lucía se hizo que no escuchaba la pregunta, y no quiso responder la interrogante que "El Puma" le hizo.

¿Que yo qué? Acerca más tu audio, porque ya no se oye tanto. Acércate más a tu teléfono porque no se oye bien”, respondió la cantante de éxitos musicales como "Mi amor, amor" y "Te quiero".

Lucía Méndez siempre ha permanecido vigente en el mundo del espectáculo, gracias a su música y retransmisión de telenovelas. Recientemente terminó la retransmisión de "El extraño retorno de Diana Salazar", por el canal TLNovelas, historia que grabó y protagonizó en 1988.

Y en la misma entrevista con "El Puma", Lucía confiesa que es una mujer feliz, disfruta de su vida y, como todas las personas, cuando tiene problemas personales se agarra de su fe y se acerca a Dios.

Llevo una vida saludable, en lugar de que me da ansiedad por comer, me da por el agua; tomo hasta cuatro litros al día. No me gusta el alcohol y como pura comida saludable."