Lucía Méndez y Dulce le lloran a su maestro José José

Varias celebridades y familiares acudieron a darle el último adiós a José José en el homenaje que le hicieron en el Palacio de Bellas Artes, pero fueron dos de sus discípulas quienes se acercaron al féretro del cantante para darle un tierno beso, deseándole un buen viaje.

Fueron Lucía Méndez y Dulce, quienes estuvieron en el homenaje coreando todas las canciones del Príncipe de la Canción, quien fue inmortalizado con sus canciones las cuales traspasaron fronteras gracias a lo que transmitía cada palabra.

Lucía confesó para el programa Hoy que vio muy seguido a José José en la ciudad de Miami donde se divirtieron demasiado y se mostró muy feliz, ya que sus cenizas por fin llegaron a México, pues como todos saben hubo una gran disputa por traer sus restos de vuelta al país, pues Sarita su hija menor supuestamente no estaba del todo de acuerdo.

Las cantantes se despiden de José José/AFP

Por su parte la cantante Dulce siempre mostró respeto y admiración por el cantante con quien estará agradecida eternamente pues fue él quien la descubrió cuando ella apenas comenzaba su carrera en el mundo de la música.

"Había un barecito ahí en donde yo cantaba y ahí llegó José José y cuando yo termine de cantar vino y me tocó al camerino y me dijo oye quiero felicitarte que bonito cantas tienes compañía disquera y le dije 'no', y me dijo sabes que yo no e sido padrino de nadie y a mi me gustaría mucho apoyarte y habló con mi mamá y le dijo señora a mi me gustaría si usted no tiene ningún problema apoyar a su hija..., dijo Dulce, en una entrevista.

Cabe mencionar que José José será sepultado en el Panteón Francés a lado de su madre, pues esa fue su voluntad en vida por lo que sus hijos decidieron cumplirla desde que llegó de Estados Unidos.