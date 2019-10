Lucía Méndez y Dulce se ríen en funeral de José José y las redes enfurecen

Ahora, las que estuvieron envueltas en la polémica fueron la actriz Lucía Méndez y la cantante Dulce, pues fueron duramente criticadas por reírse frente al ataúd de José José, por lo que salieron a aclarar por qué se rieron en un momento tan triste.

Lucía Méndez primero tomó la palabra y dijo que ella comenzó a hablarle a El Príncipe de la Canción como siempre lo hacía, situación que le causó risa a Dulce y no pudo aguantar las ganas de hacerlo.

“Cuando llegué al féretro con mi comadre Dulce, le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, llegué y le dije: José, de verdad que vale madre todo. No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo. Elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo. Y te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento y vale madre todo. Entonces mi comadre se rió", dijo Lucía, a lo que Dulce también aclaró:

Marysol acerca al ataúd a la nieta de José José para despedirse de él. Foto: EFE

“Yo me reí, pero porque ella es muy simpática. Lucía es una de las personas más simpáticas que conozco. Comadre, eres muy espontánea, extrovertida, ocurrente, pero en ningún momento fue una burla. ¿Por qué no dicen que hicimos guardia dos veces? Cuando dicen que estábamos platicando, estábamos haciendo el Padre Nuestro”, señaló la cantante.

Lucía Méndez y Dulce, desataron las críticas luego de que fueron captadas mientras soltaron una carcajada frente al féretro de José José #JoseJosePorSiempre #JoseJoseEsDeMexico #JoséJosé pic.twitter.com/rQyQ6DVROG — Biktord (@biktord) 9 de octubre de 2019

Y por último señalaron admirar a José José y recalcaron que jamás se burlaron de él, simplemente a Dulce le sorprendió la manera tan “franca” de Lucía de hablarle al intérprete.

El día que ocurrió esto fue en el homenaje que se le brindó en el Palacio de Bellas Artes a José José, en donde Lucía Méndez y Dulce montaron guardia en el féretro y ocurrió lo que ellas señalan como una malinterpretación.

Lucía tando Dulce eran grandes amigas de José José e incluso llegaron a cantar juntos.

Las cenizas de José José fueron enterradas en el Panteon Francés, junto a su madre, ya que ese era su último deseo.