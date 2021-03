Lucía Méndez y Marjorie de Sousa pasaron por las manos de "El cirujano de las estrellas"

México. Lucía Méndez, Marjorie de Sousa, Geraldine Bazán, Belinda y hasta el actor Alfredo Adame son cuatro de las muchas celebridades que habrían sido operadas por Juan José "N", el cirujano que fue detenido en CDMX el pasado sábado 27 de marzo de 2021.

Juan José "N", “El cirujano de las estrellas”, originario de Venezuela, fue detenido por elementos de la SSC y es acusado de narcomenudeo, portación de arma de fuego y usurpación de profesión, entre otras cosas.

Según la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el detenido tiene más de 25 denuncias por lesiones debido a mala praxis que cometió con documentos falsos, se da a conocer en varios portales de noticias.

Además, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, ya había expresado su apoyo a través de un vídeo a las víctimas del cirujano, quien habría lastimado a “muchísimas mujeres” inyectando polímero en sus rostros.

Alfredo Adame, quien también habría sido operado en alguna ocasión por Juan José "N", en varias entrevistas defendía el trabajo del supuesto cirujano y muy a pesar de que ha recibido al menos 25 denuncias por “mala praxis”.

Adame acudió en febrero pasado con Juan José "N" a un programa transmitido vía YouTube para responder a la denuncia interpuesta por el Rey Grupero y confesó que él se sometió a una cirugía estética de rejuvenecimiento con "silicio orgánico" en la clínica del venezolano.

Y en redes sociales "Rey Grupero" se manifestó en contra de Adame y pidió a la gente que no lo apoye en su candidatura al cargo político que ostenta.

Una persona como Alfredo Adame no puede tener un cargo político, no más impunidad a delincuentes. Gracias a ustedes lograron capturar a este falso doctor. No olviden seguir denunciando”.