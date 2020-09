Lucía Méndez y el cuerpazo que presumía en traje de baño en los 80

Lucía Méndez de 65 años, está dando de que hablar en estos momentos después de que le fallara el playback en una presentación que hizo, es por eso que muchos la han criticado, pero aquí te enseñaremos algo más que el pequeño error que tuvo Lucía Méndez y se trata de su figura.

Como todos saben la mujer originaria de León, Guanajuato, siempre ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, desde que la vimos en la telenovela Paloma (1975), nos cautivó con todo su ser, pero muchos se preguntan como se miraba la actriz en su mejor epoca y en bikini.

Lucía Méndez además de ser una actriz de renombre, también es una cantante con una larga trayectoria, dentro de sus temas musicales hubo uno muy importante, fue el tema Te Quiero (1985), donde hizo el videoclip de la canción y se convirtió en la protagonista de la historia, donde la vimos en bikini luciendo un cuerpo totalmente natural, pues su físico era otra de las cosas que siempre resaltó.

En la grabación la cual se compartió en Instagram, se puede ver a Lucía Méndez en la playa, con un bikini azul, el cual combinó con un pareo del mismo tono, además de un collar el cual en esa época era muy cool, pues Lucia Méndez siempre trató de verse a la moda, pues en ese tiempo ya era una de las máximas estrellas de la televisión mexicana.

Hasta el momento el video cuenta con más de 7 mil reproducciones en Instagram, mientras que en YouTube cuenta con más de 250 mil, mientras que los comentarios todos los días son diferentes, ya que le ponen de todo a Lucía Méndez, quien sigue siendo un icono de belleza para muchos.

Por si fuera poco Lucía Méndez a sus 65 años, sigue teniendo un cuerpazo, pues muchos lo han notado en Instagram, ya que sube fotos recientes de todos sus eventos, donde cada vez la vemos espectacular.

"Inolvidable! Ese video me gustó mucho, lo estrenaste en siempre en domingo febrero de 1986, sobra decir que esa canción me encanta! Tanto la versión con censura como la versión sin censura", "Que me llenes de tu amor tu amor quiero sentirme siempre así", "Uno de mis videos favoritos y por supuesto quien lo adorna", le escribieron a Lucía Méndez en su video.