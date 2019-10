Lucía Méndez y el pequeño tributo que hace en honor a José José

Bellas Artes será la sede donde El Príncipe de la Canción, José José, tendrá un enorme homenaje, donde sus miles de fans y colegas del espectáculo se reúnen para darle el último adiós una de las celebridades que se ha mantenido al pendiente del fallecido cantante es Lucía Méndez.

La famosa 'Colorina' acudió junto al programa Hoy para hablar de las grandes anécdotas que tuvo con el artista, con quien compartió escenario en más de una ocasión e incluso la actriz puso a cantar al público algunos de sus emblemáticos temas que marcaron a todo México.

Recordemos que Lucía compartió un emotivo mensaje en redes sociales el día que se anunció su muerte pues para ella fue algo impactante su deceso.

"Aún sigo sin creerlo...De verdad es muy difícil aceptar que ya no estás con nosotros José José... Se que estás descansando en la gloria de Dios y que tus canciones nos acompañaran por siempre.... Te quiero mucho Príncipe de la canción", le escribió la también cantante.

Por si fuera poco Lucía habló con el programa Ventaneando y contó algunas anécdotas a lado de José José quien la ayudó a impulsar su carrera.

"Hace como un año que me lo encontré y estuvo bromeando acordándose mucho de una vez que estaba con mi madre y mi mamá no tomaba nada, pero ese día llegó con unas botanas y nos reunimos y era muy amigo nuestro iba mucho a nuestra casa y entonces le dijo a mi mamá 'Martha tomate un whiski conmigo' y le dijo mi mamá ' no josé yo no tomo, entonces le hizo un whiski, pero no sabia nada...", dijo Lucía en una entrevista.

Cabe mencionar que la muerte de José José ha estado llena de polémica, pues sus hijos mantuvieron una disputa para que los restos del artista fueron traídos en México.