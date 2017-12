Lucía Méndez y la razón por la que chantajeo a su hijo

A pocos días de recibir el año nuevo los famosos ya preparan todo para recibir el nuevo año, tal es el caso de la actriz Lucía Méndez quien ya adorno su casa con luces y otro tipo de cosas de acuerdo a las fechas decembrinas.

Por lo general esas fechas las pasa sola o con algún amigo, aunque este año será la excepción ya que estará acompañada de su hijo a quien convenció con un método bastante extraño.

En la presentación de su nuevo disco "En Escena" la también cantante reveló que uso de pretexto que tiene el pie lastimado tras una caída situación que uso para poder pasar el Año Nuevo con su hijo y pasar más tiempo juntos.



"Pedro Antonio es muy independiente y generalmente sale de viaje, pero como me torcí la pata le dije "hijo no seas mala onda. Estoy lastimada y no puede ir a ningún lado". Le hice chantaje, pero funcionó y ya me contestó que no saldrá y que se va a quedar conmigo para fin de año", revelo Méndez entre risas.

También menciono otros temas como las polémicas declaraciones de su colega Yuri y Laura Zapata quienes dieron su punto de vista acerca de la adopción homosexual, y aseguro que ella no es nadie para juzgar si las parejas del mismo sexo pueden ser papás o no.

LUCÍA MÉNDEZ NO ESTA DE ACUERDO CON BIOSERIE

La cantante mexicana Lucía Méndez descartó una bioserie inspirada en su vida personal y obra artística, pero sí aceptará el proyecto titulado “Amigas” en el que actuarían Laura León, Dulce y Cynthia Klitbo.

La idea surgió luego de una reunión que las tres primeras sostuvieron hace unos meses y cuyo video se hizo viral en fecha reciente al subirse a las redes sociales.

“Tengo la propuesta y el año que entra la televisora quiere hablar con ellas. Dulce estaba checando lo que hay en Tinder, porque ese día estábamos de traviesas y mal habladas. Ni siquiera nos habíamos puesto jarras, estábamos bromeando”, explicó en conferencia de prensa.

Con respecto a la bioserie, la también actriz admitió que una televisora extranjera le extendió la propuesta basada en sus anécdotas, pero le respondió que no, pues se considera una mujer celosa de su vida privada.

“Me han insistido y les dije que lo iba a pensar, pero no lo sé. Ni aunque haya paga, creo que es mi vida, mis amores, mis tristezas. Recordar cuando murieron mi mamá y mi hermano sería una catarsis muy fuerte, son cosas que sí me duelen muchísimo”.

En ese sentido, la guanajuatense abrió su corazón y compartió que hubiese querido no tener 100 puntos de rating de su telenovela "Tú o nadie” o el éxito que alcanzó con “Colorina” a cambio de la vida de su padre.

“¿De qué me servía ser la Colorina o ‘Tú o nadie’ si perdí a mis dos mejores amigos? Eran momentos de contrastes, mucho éxito y en mi vida personal mucha tristeza. Además, cuando se te sube la fama comienza tu fracaso. En ‘Colorina’ me sentía muy divina, pero mi mamá me ubicaba”.

Con información Mundo Hispánico

