Lucía Villalón reacciona al nuevo romance del Chicharito

Mucho de qué hablar ocasionó la ruptura sentimental de la periodista española Lucía Villalón y del futbolista mexicano Javier Hernández. Y más aún cuando se supo que Chicharito la abandonó en el momento cuando más lo necesitaba, ante un problema de salud, para posteriormente iniciar un romance con la actriz mexicana Camila Sodi.

Lucía Villalón ha regresado a la vida pública con su aparición de ayer lunes en uno de los desfiles de la Madrid Fashion Week, una cita a la que se presentó con una amplia sonrisa y demostrando claramente que ya está recuperada por completo de la dolencia pulmonar que la llevó al quirófano a finales del año pasado.

Desfile de @jvbyjorgevazquez JAQUELINE !! Nos ha encantado!! Muchísimas gracias por todo y enhorabuena!!! Styled by: @cristinareyesro @jvbyjorgevazquez @jimmychoo @lesgeorgettes_byaltesse @maisonvalentino @patriziasanchez1 @ghdspain Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 7:33 PDT

Pero la vitalidad que exhibió la reportera madrileña durante su encuentro con los medios no solo se explica por su buen estado de salud, sino también por el optimismo con el que vive su actual etapa de soltería, tras haber superado finalmente el duro golpe emocional que supuso su separación del futbolista Javier 'Chicharito' Hernández el pasado mes de enero, cuando ambos habían fijado ya incluso la fecha de la boda que debería haberse celebrado este verano.

these great moments.. Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:29 PDT

"Aunque a todos nos gusta estar ilusionados, ahora mismo estoy muy bien como estoy y disfrutando todo lo que puedo", comentó a la prensa congregada en el evento justo antes de asegurar que, aunque es consciente de que su expareja mantiene ahora una relación con la actriz Andrea Duro, la vida sentimental del mexicano no le interesa lo más mínimo.

"Sí, estoy enterada, pero no tengo ninguna opinión al respecto. No tengo ninguna relación con él, nada de nada", apuntó en la misma conversación.

Pensarán y dirán lo que quieran ‍♂️... Pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla... ❤️ #imsorry #feliz Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 4:34 PDT

De hecho, en estos meses de verano Lucía Villalón se ha dedicado fundamentalmente a disfrutar de la compañía de sus familiares, a cuidar su físico y, sobre todo, a comer un poco más de lo habitual para compensar de alguna forma el deterioro corporal que sufrió tras los dos neumotorax que la obligaron a someterse a una compleja y delicada operación.

"Estoy totalmente recuperada de mis problemas pulmonares desde hace un tiempo. Empecé a hacer ejercicio y engordé lo que tenía que engordar, así que muy bien", explicó visiblemente satisfecha después de admirar las nuevas creaciones presentadas por su amigo Jorge Vázquez sobre la pasarela de Cibeles.

El romance entre Andrea Duro y Javier “Chicharito” Hernández va viento en popa. El mexicano añadió un detalle a su lista de declaraciones de amor, donde mencionó que su pareja “es jodidamente perfecta”.

"Keep talking... keep judging... my happiness won't disappear cause she brings it to me..." @andreaduro ❤️ Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 5:46 PDT

“Eres jodidamente perfecta. Cuando ríes, cuando caminas, cuando piensas, cuando guardas secretos, cuando escuchas. No conozco una forma mejor de hacer las cosas que todas las tuyas. Y no dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario: eres perfecta. Y yo no voy a dejar de repetirlo nunca. Así que si se te olvida ven a buscarme”, fueron las palabras que le dedicó el tapatío.

A través de las redes sociales, ambos han difundido el amor que sienten el uno al otro.

A sexy man ♥️ Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 9:50 PDT Bla, bla, bla, bla... #loveyou Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 9:02 PDT

Cabe resaltar que hace unas semanas, de cierta manera Lucía Villalón le mandó un mensaje a su ex novio, al compartir unas fotografías en traje de baño, demostrando a Chicharito todo lo que dejó ir.