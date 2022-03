Luciano Luna: sus canciones, el Grammy, su proyecto con Banda Fortuna y trabajar con Pepe Aguilar

Hablar de Luciano Luna, es hablar de una persona quien le ha "talacheado" bastante, como coloquialmente se dice. Todos estos años de arduo trabajo no han sido en vano. Hoy en día, su nombre y su trabajo son reconocidos en la industria musical. No solo ha demostrado su talento nato como compositor, sino también como productor y cantante.

Orgullosamente originario de Guamúchil, en el estado de Sinaloa, México, ha compuesto y producido canciones para una gran diversidad de artistas. Muchas de sus creaciones musicales han conquistado el número de los principales charts de la industria.

"Ha sido una carrera de 16 años que no le hemos parado", expresó Luciano Luna en una entrevista con Debate.

Despertamos queriendo ver que se acomoda, qué artista nos pela con una canción, que puerta tocamos o que canción hacemos, esta actividad te exige mucha constancia.

Una pregunta que por lo general se le hace a un compositor, es cuántas canciones ha compuesto durante su trayectoria. "Perdí la cuenta en novecientas hace como unos cinco años", menciona Luciano. "Yo creo que ya debo de andar arriba de mil 500 canciones compuestas, debo de andar casi por ahí de mil 200 canciones grabadas".

El compositor y productor sinaloense externó que al final de cuentas en un número: "yo me fijo mucho en la efectividad que he tenido, si fuera un bateador, creo que mi efectividad es alta, porque la mayoría de mis canciones se han grabado".

Merecedor de diversos premios gracias a sus canciones, como el Grammy Latino, siete Billboard Latino, más de 50 premios SESAC, "muchas canciones se han premiado en la sociedad que me representa". Cinco premios BMI, tres premios ASCAP, dos Monitor Latino: "uno como compositor del año, cuatro compositor del año en SESAC, dos compositor del año en premios Bandamax".

Asimismo, su trayectoria consta de 30 #1 en las listas de Billboard. Ganó la presea Éxito SACM por "Dime que me quieres" (canción que le grabó El Recodo), que permaneció durante 17 semanas en primer lugar y más de 50 en listas como Billboard, Monitor Latino, Mediabase y Mediaguid.

El compositor Luciano Luna tiene 40 años de edad y 16 años de trayectoria artística. Foto: cortesía Jesús Cuevas

Además de la "Madre de todas las bandas", las canciones de Luciano Luna han sido grabadas por Julión Álvarez, Banda Los Recoditos, 3BallMTY, Calibre 50, Gerardo Ortíz, Régulo Caro, Julio Chaidez, Alex Villarreal, Banda Jerez, El Chico Elizalde, La Original Banda el Limón, Pedro Fernández, Banda MS y muchísimos más.

Actualmente, "hay mucho trabajo", externó el compositor. Está trabajando de la mano con artistas colombianos.

"La música de Colombia y la música mexicana está como muy entrelazada, hay mucha hermandad, entiende mucho más el estilo sinaloense, Colombia entiende mucho la música que nace en Sinaloa, de las bandas, de los norteños. Hemos estado haciendo híbridos con artistas donde le metemos un poquito de acá y un poquito colombiano, esto estoy haciendo con un artista que se llama Zavier".

También ha estado colaborando con el cantante Yeison Jiménez: "es como el Julión de allá". A fines de este mes viajará por primera vez a Colombia, para estar presente en el lanzamiento del proyecto musical que le produjo a Zavier.

A la par, trabaja en el nuevo álbum de Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera ("La Diva de la Banda"). "Ha sido muy bonito trabajar con ella, ha sido muy linda conmigo, muy buena amiga y aparte, la he empujado a crecer como artista, se ha hecho un equipo muy sólido, me ha tratado muy bien".

Otros de los cantantes en su lista actual de "chamba" son Jary Franco (un joven artista que está lanzando Universal Music), Neto Bernal, Helen Ochoa, Ingrid Contreras, Graciela Beltrán y más.

Uno de los proyectos que lo tiene muy entusiasmado y en el cual está involucrado en cada detalle, es Banda Fortuna. "Estamos dándole forma a una banda de Guamúchil que la hicimos hace 10 años, de puro juego, nos salimos de la banda donde andábamos, la formamos, después la composición y la producción me llevó por otro camino.

Ya volvió a mis manos ese proyecto. Vamos por un buen camino, estamos haciendo muy buena música, es un proyecto donde estoy ya más involucrado.

Recuerda haber estado también muy involucrado en la carrera de El Bebeto, América Sierra y 3BallMTY. Muchos recordarán la canción "Inténtalo", compuesta y producida por Luciano, que se convirtió en países donde se habla español como Ucrania, Italia, Rusia.

"La canción más global en la que he participado, fue una canción que me trajo un montón de cosas inéditas que no había vivido".

Luciano Luna no para, como bien lo mencionaba anteriormente, se debe ser constante. "De productor tengo mucha chamba, estoy siendo un poquito más selecto en la chamba para llevar un ritmo bonito", para así, evitar el agotamiento y no perder esa magia a la hora de crear.

"Tratamos de acomodar los tiempos, algunos artistas yo los grabó en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Lucero, cuando he trabajado con ella, grabamos la voz en la Ciudad de México, pero toda mi música, la graban músicos e ingenieros allí en Guamúchil, en mi estudio, eso me tiene bien orgulloso, hemos producido en ese estudio muchísimos números uno, me tiene bien contento eso, he formado un bonito equipo, yo aprecio mucho a mi equipo".

El Latin Grammy llega a Luciano Luna en los tiempos del Covid-19

Hay muchos que han marcado un antes y un después en su carrera. Hace un par de años ganó su primer Grammy Latino. En aquella ceremonia de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, el álbum "Playlist" de Chiquis Rivera fue galardonado como "Mejor álbum de música de banda", producción discográfica de la que Luciano Luna fue el productor.

"Lo gané en plena pandemia", señaló. Esto lo hizo aún más especial, "porque estábamos encerrados, estábamos viviendo un día a día, que no sabíamos hacia dónde nos llevaba el futuro, me llegó de una manera muy motivante, tuve un año muy bueno en composición, yo no sentí la pandemia porque yo realmente me la paso encerrado en los estudios o aquí en la casa".

El Latin Grammy llegó en un momento de su vida donde ya había aprendido de todo lo que es la industria musical. "He andado envuelto en un montón de actividades, la industria no solo es componer, son los eventos, el lado artístico de producir, de promover, la radio, las compañías disqueras, las juntas de promotores, la he ido conociendo".

El Grammy llegó en un momento donde yo creo que la industria me respeta mucho, más de lo que yo pensaba que se me iba a respetar. Me llegó como en una madurez, no gané el Grammy por suerte, la verdad por mi equipo.

Así como a él, también le dieron una estatuilla a su ingeniero, con quien ha trabajado durante 14 años, y al ingeniero de mezcla.

Luciano Luna y su merecido Grammy Latino. Foto: cortesía Jesús Cuevas

Recordó que hubo cierta polémica hacia Chiquis Rivera, con respecto a si merecía o no ganar el Grammy.

"Yo les puedo decir que yo si me lo merezco porque fue un trabajo muy arduo el que se hace, en el estudio no todo es perfecto, incluso a Luis Miguel hay que dirigirlo, hay que dirigirle la voz, todo artista necesita su dirección. No es gratis ese premio, La Academia vota por algo que considera un buen trabajo, un álbum se premió y es un todo".

Leer más: Natalia Jiménez, mexicana hasta los huesos; junto con Joss Favela engalana la música vernácula

Cabe mencionar que este galardón lo obtuvo como productor, mencionando que como compositor "he logrado todo lo que uno sueña lograr". Uno de los sueños que le falta cumplir, es que alguna película de Hollywood lleve una de sus canciones como el tema principal de la banda sonora. Ya ha tenido el privilegio de musicalizar series de Netflix.

"Falta a lo mejor componer algo en inglés y que se coloque, digamos que son los sueños que me faltan. Pero como productor, si necesitaba ese reconocimiento, de repente, te ganas muchísimo respeto y te ganas mucho valor con ese tipo de distinciones, creo que mi carrera de productor ya tuvo un escalón hacia arriba después del Grammy".

Luciano Luna, sus proyectos y amistad con Pepe Aguilar

Por otra parte, el trabajar con Pepe Aguilar, quien pertenece a unas de las dinastías más respetadas y aclamadas en la industria, cuyos patriarcas fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, es algo que también tiene bastante entusiasmado al guamuchilense.

Otro sueño era trabajar con Pepe Aguilar. La vida me va a sorprender cada día, no sé de qué manera me trae sorpresas, sin que yo buscara tanto a Pepe, él se acercó a mí.

Nos cuenta que en cierta ocasión, el papá de Ángela Aguilar lo invitó a un evento y a raíz de esto, surgió una buena amistad.

"Yo no sabía que conocía mi trabajo, después me invita, el año pasado, a producir un artista que había firmado, era una presión bien grande, porque Pepe para mí es de los mejores productores que hay ahorita, imagínate que el mejor productor que tú consideras, te contrate para que lo produzcas, si era una presión grande".

Pero como era de esperarse, Luciano Luna cumplió con las expectativas de Pepe Aguilar: "nos entendimos muy bien, se afianzó como esa amistad y compañerismo y sobre todo el respeto que nos tenemos los dos".

Luciano continúa produciendo más cosas para el intérprete. "Quiere decir que si le gustó la chamba, estamos haciendo más cosas juntos, independientemente lo que me traiga de beneficio la música que nazca junto con Pepe Aguilar, yo creo que el aprendizaje que me va a traer estando en contacto con él, creando con él, es lo que más a mí ahorita me da esa sabiduría, ese agradecimiento con la vida, uno busca mucho esas oportunidades y a veces nunca se dan o nunca sabe uno cuando se le van a dar y que te sorprendan, que sin buscarlas tanto, lleguen, es bien bonito".

Expresó su respeto y admiración por la familia Aguilar, a quien tiene el honor no solo conocerlos arriba del escenario, sino también en su intimidad.

"Es una familia muy perfecta, muy mexicana, te recibe de una manera bien amable, bien pueblo, todos, desde Pepe, su esposa y sus hijos son demasiado amables y buenos anfitriones, se nota que es por naturalidad, no lo hacen por quedar bien, te reciben en su casa y abren las puertas bien bonito, así como es uno, de verdad que cuando alguien me visita me gusta atenderlo de esa manera, sobre todo el lado humano, es el que he conocido a lo largo de esta carrera, más el lado humano de la artista que el artístico".

Los inicios de Luciano Luna están en Banda Clave Azul y Banda Libertad, agrupaciones locales en su tierra natal Guamúchil, Sinaloa. El gusto por la composición surge cuando cursaba la universidad.

Yo estoy muy orgulloso de mi pueblo, a donde voy siempre digo que soy de Guamúchil, me da mucho orgullo.

Hace tres años, recibió un premio en Miami, Florida, Estados Unidos, con el cual anteriormente, había sido galardonada su paisana Ana Gabriel. "Ha sido bien bonito que en la biografía digan: 'originario de Guamúchil, Sinaloa', siempre es un orgullo decir de donde somos y aunque yo ahorita radico en Los Ángeles, de todos modos sigue habiendo un cordón umbilical demasiado grueso con Guamúchil, siempre presumo el rancho".

Destacó que no hay mayor satisfacción que "ayudarnos unos a otros y aplaudir los triunfos de alguien de Guamúchil".

Leer más: ¡Una experiencia mágica e inmersiva! El debut musical de Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís

Aunque también, hay algunas personas de esta ciudad, que de repente hace un comentario "como para no hacer tan creíble lo que uno logra y eso si me da un poquito de tristeza, porque siento que el pueblo, la gran mayoría de los guamuchilenses somos así, nos da gusto el triunfo de los demás, siento que así tiene que ser".

La primera canción que le dio mucho reconocimiento fue "Tus palabras", grabada por Banda El Recodo. Y desde entonces, los éxitos continúan para Luciano Luna y mucha buena música sigue surgiendo de su mente maestra.