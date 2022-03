"Luciano me decía: 'mamá, no me puedes dejar'", Leticia Calderón fue hospitalizada; pensó que moriría

En un evento que se llevó a cabo en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en la Ciudad de México, la querida actriz Leticia Calderón, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, donde contó que hace unos días tuvo que ser hospitalizada por unos problemas respiratorios. La protagonista de telenovelas como "Esmeralda" o "Laberintos de pasión", llegó a pensar que moriría.

Leticia Calderón sufrió un broncoespasmo, un estrechamiento involuntario de los bronquios, los dos tubos que permiten la entrada de aire desde la tráquea hasta los pulmones. Esto ocurre cuando la mucosa interna de los bronquios, se inflama haciendo disminuir el espacio para que entre aire a los pulmones.

Ante esta situación, la actriz, de 53 años de edad y originaria de la Ciudad de México, fue llevada de emergencia a un hospital. "Sentí que me ahogaba y que me moría, me asuste muchísimo.

Lety Calderón compartió que uno de sus hijos, fruto del matrimonio que tuvo con el abogado mexicano Juan Collado, le decía que no podía morirse y dejarlo solo. "Luciano me decía: 'mamá, no me puedes dejar, que voy a hacer sin ti, te juro por Dios, que si me abrió los ojos de decir: 'que tal si me hubiera muerto'".

La también actriz de teatro, manifestó que "de verdad sentí que me moría, no pude respirar por un par de minutos o no sé cuanto fue, a mí se me hizo eterno", incluso, llegó a pensar que sus hijos Carlos y Luciano la encontrarían sin vida en el baño, "porque corrí a echarme agua (al no poder respirar)".

Carmen Leticia Calderón León, externó que enseña a sus hijos a ser independientes, sobre todo a su hijo Luciano Collado, quien tiene Síndrome de Down.

"Me dio un sentimiento...por eso tenemos que apurarnos a aprender a hacer las cosas para que yo, el día de mañana, no ahorita, espero en Dios que no ahorita, pero el día de mañana que yo me tenga que ir, esté preparado para vivir solo, él y el otro".

Leer más: "Me dio una arrastrada", Eduin Caz de Grupo Firme audicionó para vocalista de El Recodo; fue rechazado

Por otra parte, agradeció a los medios de comunicación por ser prudentes cuando asiste con sus hijos a un evento, y no preguntarles nada relacionado con la situación de su papá Juan Collado. Desde julio de 2019 enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada y corrupción; durante todo este tiempo ha permanecido en el Reclusorio Norte de la CDMX.