Luciano y Paolo, de 13 y 11 años, se despiden de su papá Fernando del Solar a través de una carta

"Yo invito a la gente, uno, que dejen de criticar y agredir a Ingrid, a fin de cuentas, es la mamá de sus hijos, no estuvimos ahí, y dos, apoyar a estos chicos, el fruto del amor de Fer", externó Rodrigo Cachero.

Asimismo, el actor pidió un alto a los ataques en contra de Ingrid Coronado . Al morir el conductor de televisión, usuarios de redes sociales retomaron la controvertida separación que tuvieron. En su momento, se dijo que la ex integrante de Garibaldi, había abandonado al padre de sus hijos, cuando estaba luchando contra el cáncer, y que le había sido infiel con el conductor de televisión Alfonso de Anda, cuando ambos trabajaron en "Venga la alegría".

"En lo que Ingrid me permita, tengo una muy buena relación con ella, así como Fer lo haría por mis hijos, yo intentaré en lo que se pueda, estar con Luciano y Paolo, estar por lo menos pendiente de ellos, si necesitan platicar, si necesitan alguna figura que les hablé de su papá, que lo conoció 25 años, que les hable lo lindo que era, lo trabajador. Ingrid es una gran mamá, los va a contener, los va a cobijar".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

