Luciano y Paolo, los hijos que Fernando del Solar tuvo con Ingrid Coronado, ya acudieron al funeral

Los restos mortales del conductor de televisión Fernando del Solar, están siendo velados en una funeraria en la Ciudad de México. Solamente los amigos y familiares más cercanos tienen acceso a capilla para darle el último adiós. El también actor, murió la mañana de ayer jueves, a los 49 años de edad, a consecuencia de un cuadro de neumonía.

En una rueda de prensa, Anna Ferro dio a conocer que Luciano y Paolo, los hijos que su esposo Fernando del Solar tuvo con Ingrid Coronado, acudieron muy temprano a la funeraria para despedirse de su papito.

Los niños vinieron ya a despedirse de su papá, para cerrar este ciclo con él.

Se desconoce si Luciano y Paolo acudieron a darle el último adiós a su papá, acompañados de su mamá, la conductora de televisión Ingrid Coronado, quien ha recibido muchos ataques a través de redes sociales, luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando Martín Cacciamani Servidio.

Ingrid Coronado no ha comentado nada sobre el deceso del padre de sus hijos Luciano y Paolo. En sus redes sociales, su representante publicó el siguiente mensaje:

"A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante. Descanse en paz. Fernando del Solar 1973-2022. Esta será la única comunicación al respecto".

En la parte final de la conferencia de prensa, Anna Ferro reaccionó a los ataques en contra de Ingrid Coronado. La viuda de Fernando del Solar pidió a todas las personas, fluir en amor. "Si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia, con tu vida es más que suficiente".

Te recomendamos leer:

Asimismo, dijo que en vez de hablar de otras personas, debemos hacer crecer nuestras propias vidas. "Que estés en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante, no juzgar, no criticar, eso es de seres humanos, eso es de humanidad".