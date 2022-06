Lucila Mariscal es operada de su cadera y ya pudo dar sus primeros pasos

México. La actriz mexicana Lucila Mariscal se recupera satisfactoriamente de una operación que le hicieron en Guadalajara y que por falta de dinero no se la había podido hacer; finalmente fue intervenida y ya pudo dar sus primeros pasos.

Doña Lucila Mariscal, originaria de CDMX y quien tiene 79 años de edad, en entrevista con el programa Hoy comparte que ya pudo dar sus primeros pasos tras no poder hacerlo porque ocupaba una prótesis de cadera.

La señora Mariscal señala que padecía dicho problema de salud tras haber sufrido una caída que la llevó al hospital que finalmente la condujo no solo a una operación de hernia umbilical, sino con problemas de cadera tras el golpe.

Fue el doctorJulio Ramos, mismo que operó a Luis de Alba semanas atrás, quien practicó la cirugía de cadera a Lucila Mariscal y le vivirá eternamente agradecida por todas las atenciones que ha tenido con ella.

“Gracias al doctor, a Dios y a todas las personas que me hablaron y que me dijeron que habían puesto una veladora y que habían estado orando, me siento mucho mejor, cada día me siento muy bien”, cuenta Lucila en Hoy.

Lucila Mariscal interpreta desde muchos años atrás a "Doña Lencha". Foto de Internet

Lucila Marina Mariscal Lara, mejor conocida solo como Lucila Mariscal, además de actriz es cantante, compositora y una de las mejores comediantes de México con una trayectoria en los escenarios de más de 50 años.

Según información en su biografía, doña Lucila ha actuado y dirigido teatro desde finales de los años 60, además ha filmado decenas de películas y gracias a su personaje de Doña Lencha se ha dado a conocer en muchos lugares, por lo que se le considera un ícono de la comedia en México.