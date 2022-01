Lucila Mariscal revela cuánto le pagaban los narcos por contratarla con sus shows

México. Lucila Mariscal, actriz originaria de CDMX y famosa por su personaje de "Doña Lencha", revela en entrevista con el programa Ventaneando que varias veces dio sus shows para narco y también cuánto le pagaban por ellos.

Lucila Mariscal, de 79 años de edad, es una de las actrices y comediantes más famosas y talentosas de México y durante muchos años se ha mantenido en el gusto del público con su trabajo y sorprende al revelar que sí trabajó para varios capos.

“Uno va a trabajar, no va a hacer amistad con las personas ni mucho menos, lo solicitan, le pagan lo que uno dice, pues ¡a toda mad#$!, ¡ojalá que salieran de esos diario!, y muchos no, porque ellos se divierten y a uno lo ayudan”, dice Lucila Mariscal sin tapujos.

"Sí pagaban bien, eso sí, muy bien, yo me quedé sorprendida cuando dijeron: ‘¡ah, sí!, ¡está bien!, dije ‘si siempre regatean’, y no, a mi me pagaban lo que yo les decía que cobraba y tan, tan”.

Mariscal recuerda que en una ocasión los narcos la invitaron para que diera su show en la fiesta de quince años de una jovencita y en otra vez a la fiesta de cumpleaños de la mamá de ella.

Incluso, relató parte de una de las experiencias que vivió al visitar la residencia de un narco. “Una vez me invitaron, ¡bien famoso el señor este!, me invitaron a trabajar a los 15 años de su hija, de uno de ellos, y otra vez al cumpleaños de su esposa.

"Tienen familia, como todos nosotros. Fui a una casa con pilares de mármol, una cosa increíble, en Estados Unidos, entrabas y todo carísimo, de mal gusto, pero todo lleno de cosas carísimas", recuerda la comediante.

Mariscal refiere que lo relatado respecto a esos espectáculos que dio para el mundo del narco ocurrieron entre los años 70 y 80, aunque no precisa con exactitud la fecha. "Llegué a ganar mucho dinero, desde 80 mil, 90 mil, 100 mil, con los señores estos, fueron millones, llegué a ganar mucho dinero, la verdad."

Lucila Marina Mariscal Lara es el nombre completo de la actriz, quien también es compositora y cantante; según información en su biografía, ha actuado y dirigido teatro desde finales de los años sesenta.

Gracias a su talento y a su famoso personaje de "Doña Lencha”, Lucila Mariscal ha tenido oportunidad de viajar por muchos lugares dentro y fuera de México y en lugares como el Madison Square Garden en Nueva York y el Moulin Rouge en París.