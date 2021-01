Ludwika Paleta con una camisa blanca de su esposo posa en redes

Ludwika Paleta de 42 años de edad y de originaria de Polonia, pero naturalizada mexicana, desató la locura en redes sociales al aparecer con una camisa blanca la cual cubría todo su cuerpo, pero de una manera muy coqueta, pues se le miraba muy bien a la rubia considerada una de las más bellas de la pantalla chica desde hace varios años.

La foto de Ludwika Paleta alcanzó más de 59 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que es una mujer muy guapa y es que a pesar de tener tres hijos la guapa mujer se sigue viendo como toda una jovencita dejando en claro que cuidarse muy bien tiene sus beneficios a futuro, pues se mira muy bien la actriz polaca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Otra de las cosas que llamaron la atención de Ludwika Paleta fue el mensaje que compartió, pues les preguntó a sus seguidores que tipo de prenda se pusieron para recibir este 2021, por lo que los internautas no dudaron en contestarle a la rubia quien se le ve muy coqueta con la pose que se aventó la artista quien ha estado un poco alejada de la farándula.

"Wow viendo ese piernon, ya hasta me dieron ganas de hacer ejercicio", "Unos de estampado de vaca , para que regrese mi ganado", "No me acuerdo donde quedaron, sospecho que no me puse por la urgencia o por no comprar el rojo. Mi amor platónico!!!", "Feliz Año Nuevo a mi amor platónico de niño! Siempre es un placer verte... besotes!", le escribieron a Ludwika Paleta en Instagram.

Regresando con los proyectos de Ludwika Paleta, desde hace tiempo no la hemos visto en las telenovelas, pues ella se enfocó mucho más en el teatro y en el cine donde ha realizado todo tipo de papeles, dejando en claro que ya tiene cátedra en el mundo de la actuación y es que desde niña la vimos triunfar en programas infantiles donde tuvo éxito total.

Ludwika Paleta a pesar de ser una mujer muy popular en Instagram hay un miembro de su familia que le está robando la fama entera, se trata de su hijo mayor Nicolás Haza, producto de su relación con Plutarco Haza, con quien la actriz se casó hace varios años, pero las cosas no salieron del todo bien.

Ludwika Paleta con una camisa blanca desató la locura en redes/Instagram

Y es que el joven es un galán en potencia y se lo han dicho a su famosa madre en varias ocasiones, ya que la han llamado suegra, pues el chico es idéntico a la guapa actriz, pero para quienes no lo saben Nicolás Haza no tiene nada que ver con el mundo de la farándula, incluso él estudió en el extranjero, por lo que varias veces los internautas querían saber más de él.

Pero no creas que Ludwika Paleta es la única famosa de la familia, pues es hermana de la también actriz Dominika Paleta, quien ha tenido mucho éxito en las telenovelas, basta con recordarla en La Usurpadora, donde encarnó a Gema, quien era la villana de la historia junto con Gabriela Spanic.

Por si fuera poco se la llevan de maravilla las dos hermanas, aunque en varias ocasiones los fans las han puesto a discutir para saber quien es la más bella, pero a las dos famosas no les importa la competencia, pues siempre quieren estar bien en todos los aspectos, algo que han logrado con el paso de los años.

Cabe mencionar que Ludwika Paleta está felizmente casada con el político Emiliano Salinas desde 2013 y juntos procrearon a unos mellizos a quienes pocas veces hemos visto en redes sociales, pues la rubia se rehúsa a compartir una foto donde se les vea el rostro a los menores.