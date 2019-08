Ludwika Paleta defiende a Adamari López de los malos comentarios

Adamari López hizo uso de sus redes sociales para dedicar una especial felicitación a su ahijada Alexa con motivo de su cumpleaños. La hermosa conductora de televisión compartió una fotografía cuando se convirtió en madrina de Primera Comunión de la pequeña, sin embargo, no todo podía ser bello gracias a los haters.

La también actriz fue criticada por el el atuendo con transparencias que usó para esa ocasión. "Esas no son fachas para presentarse en una primera comunión", "no tienes el cuerpo para usar transparencias". Adamari López no solo tiene a Toni Costa para que la defienda de los malos comentarios, también tiene a sus fans y amigas como Ludwika Paleta.

"Te ves hermosa, y tu vestido espectacular”, escribió Ludwika Paleta en el post de su amiga Adamari López, con quien protagonizó la exitosa telenovela juvenil "Amigas y Rivales" en 2001.

La futura esposa de Toni Costa mencionó en su publicación en Instagram que su ahijada Alexa, quien cumplió 9 años de edad, le ha regalado mucha alegría. "Feliz cumpleaños mi ahijada hermosa, te amo muchísimo y celebro con alegría cada día de tu vida, hoy en especial porque es el día de tu cumpleaños".

Gracias por ser tan especial con nosotros y por regalarnos tanta alegría, que Dios continúe llenándote de bendiciones y que podamos celebrar juntas cada 29 de agosto.

Anteriormente Adamari López comentó en el programa Un Nuevo Día sobre el ciberbullying. "Estás demasiado gorda, ¿porque te descuidas tanto?, cuando tu marido se vaya con otra, no te quejes, baja de peso, aunque sea por salud...este tipo de comentarios es el pan de cada día en nuestras redes y hacen daño".