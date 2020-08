México. Cualquier comentario de todo tipo que se hace hoy en día en redes sociales genera reacciones y más si se trata de figuras públicas. Ludwika Paleta es atacada en Twitter tras publicar que no abrieron puntual su cafetería favorita y se quedó con las ganas de tomar un delicioso café. Usuarios en dicha red social le dicen de todo.

Ludwika Paleta, quien ha actuado en teleseries como La querida del centauro, al lado de Humberto Zurita, reportó en su cuenta de Twitter que pasó a las 08:20 horas por su café a un centro comercial al sur de la CDMX y estaba cerrado el negocio, siendo que la cadena de cafés abre supuestamente a las 08:00 horas.

Y ante tal comentario, la famosa recibió comentarios agresivos por parte de internautas en Twitter, a lo que contestó que es una falta de respeto que los empleados del lugar no cumplan con lo estipulado.

En algunos mensajes, por ejemplo, le hacen ver a Ludwika que por si no se ha dado cuenta, estamos en época de pandemia y los horarios para abrir y cerrar negocios han cambiado, mientras que otros le dicen que no debe darle importancia al hecho de que una cafetería no abra puntual sus puertas.

Ludwika Paleta comenzó su carrera artística desde que era una niña. Tenía 10 años de edad cuanto intervino en la telenovela infantil Carrusel (1989), en Televisa, y en la que interpretó a María Joaquina; aunque era una niña "mala", pudo ganarse el cariño y admiración del público.

En una entrevista con el periodista Esteban Macías, Ludwika compartió que le fue muy dificil aprender a lidiar con el reconocimiento y el acoso del público, ya que donde quiera que iba la reconocían y la abordaban. No la dejaban estar en paz ni un minuto, cosa que no le molestaba, pero a veces le incomodaba.

La verdad, con todo respeto para los que lo son, ahora ser famoso es bastante fácil. No hay que hacer nada realmente difícil o importante para lograr la fama", le dijo a Macías.

Ludwika, en su etapa infantil, también formó parte de otras telenovelas como El abuelo y yo, al lado de Gael García Bernal, y ya en su etapa un poco de adolescente trabajó con Thalía y Fernando Colunga en María la del barrio.

Amigas y rivales, Niña amada mía, Mujer de madera, Duelo de pasiones, Palabra de mujer y Los exitosos Pérez son otras de las telenovelas en que ha participado. Ludwika también ha hecho cine y teatro en México.

