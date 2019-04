Ludwika Paleta luce en la playa el cuerpazo que tiene

La actriz Ludwika Paleta, quien se hizo famosa cuando niña al participar en la telenovela Carrusel, luce en la playa el cuerpazo que tiene y sus fans le llenan de comentarios halagadores. Presume su abdomen y algo más...

Ludwika Paleta se tomó unos días de descanso para relajarse y se fue a la playa, donde lució tremendo cuerpazo y compartió una foto en sus redes que provocó que todos sus fans se pusieran contentos y le expresaran puras cosas bonitas.

Ludwika es de las actrices que en muy pocas ocasiones muestra en redes su cuerpo en traje de baño, y esta vez hizo una excepción . Se fotografía en bikini tomando el sol y enseña que posee un abdomen de impacto.

Algunos mensajes que escriben los fans a Ludwika en Instagram son los siguientes:

Tus fotos en la playa son perfectas! Me encantan", "Que bella", "Hermosura de güera", "Mujer bonita" y "Te ves espectacular".

Seguramente Ludwika se fue a la playa en compañía de sus hijos y se tomó fotos con ellos, pero a redes no subió ninguna en la que se aprecie a su lado.

En una de sus publicaciones recientes, Ludwika confesó que la playa es uno de sus lugares favoritos para estar y lo disfruta bastante.

Me encantaría vivir en la playa, si pudiera. Se me quitan todos mis malestares, duermo mejor y me siento más feliz. ¿A quién le pasa lo mismo?."