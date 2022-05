Ludwika Paleta pierde el pudor desde la tina con body nude derritiendo las redes

Ludwika Paleta de 43 años de edad, deja en claro que también tiene su lado coqueto, pues se dejó ver en un tipo body color nude el cual combinó perfecto en una tina de agua, pues la rubia demostró que no solo es buena para actuar, sino para modelar de una forma que pocos conocíamos.

Y es que Ludwika Paleta sigue teniendo una figura de impacto, la cual esconde bajo sus outfits elegantes con los cuales causa revuelo en las revistas o portales de moda, pues se mira muy bien, además esta mujer siempre ha tenido presencia donde quiera que se pare.

"Tuve que ver bien estas fotos porque no vi el top y primero quedé… btw, te ves hermosa como siempre", "Ha hecho mucho calor.... Estamos en Mayo si", "Tiré el taco que estaba comiendo, por la impresión!", "Oh My Lantaaa a esto Le llamó encender el Fin de Semana Hermosa Como siempre!!!", "Te vez riquísima ludwika_paleta Eres una hermosura cada día más hermosa eres y en esta foto te vez hermosísima", escriben las redes sociales por su foto.

Otra de las cosas por las que esta actriz es querida por su público es por no meterse en problemas con otros famosos, pues siempre ha sido una mujer de respeto con ellos, ya que no le gusta meterse en problemas con nadie de la farándula contraria a otros de sus colegas.

Aunque durante un tiempo la vimos alejada del espectáculo para enfocarse en otras cosas, como su familia, hace un par de años regreso con obras de teatro y hasta cine, pues ella siempre ha estado agradecida con todo lo que le dio el mundo de la farándula, por lo cual la seguimos viendo en diversos proyectos.

Cabe mencionar que esta famosa es también hermana de otra talentosa mujer, Dominika Paleta con quien se lleva de maravilla, basta ver por un momento sus fotos juntas para dejar en claro que se llevan increíble y que el parecido entre ambas siempre ha dado de que hablar en especial entre sus fans, pues algunos las consideras gemelas, algo que les gusta escuchar.