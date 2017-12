Ludwika Paleta, ¿por qué se molestó con su hijo Nicolás?

Muchas cosas han cambiado en la vida de Ludwika Paleta este año. La actriz no sólo tuvo la fortuna de convertirse en madre por segunda ocasión junto a Emiliano Salinas, también pudo ver cómo su hijo Nicolás Haza llegó a la mayoría de edad, aunque eso haya implicado un cambio que no le encanta.

Nicolás, fruto del primer matrimonio de Ludwika con el actor Plutarco Haza, pasó muchos años estudiando en Canadá. Durante este periodo, el joven se mantuvo muy hermético respecto a su vida privada.

Hasta hace unos días sus redes sociales eran privadas, pero finalmente ha decidido mostrarse en público. Para la actriz, esto es delicado.

"No sé si Nicolás sea una figura pública, es hijo de dos famosos y no por eso es famoso él, yo siempre lo quise mantener, como he mantenido mi familia y mi vida privada, muy al margen y en un sentido privado porque de pronto un día decidí que quería esa vida para mí y además estamos viviendo un momento, como bien dices, en donde las redes sociales de pronto, si no las usamos como una herramienta a nuestro favor, se nos salen de control", explicó Ludwika durante un evento en la Ciudad de México, de acuerdo a una publicación de la revista Quién.