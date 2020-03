Ludwika Paleta revela que jamás ha vacunado a sus hijos

La actriz Ludwika Paleta es tachada de irresponsable por internautas en redes sociales, luego de que ella hace público que jamás ha llevado a sus hijos a que los vacunen. Le llueven críticas luego de hacer semejante revelación.

En entrevista con la revista Caras, Ludwika Paleta, quien se hizo famosa desde niña al participar en la telenovela Carrusel, confiesa que sus hijos no tienen puesta ninguna vacuna y que solo toman homeopatía.

Ludwika Palega tuvo a su primer hijo Nicolás hace más de 20 años, cuando estuvo casada con el actor Plutarco Haza y tiene dos mellizos, Bárbara y Sebastián, hijos de Emiliano Salinas, su actual esposo, los cuales nacieron hace poco más de dos años.

No quiero entrar en polémica, pero soy de las que no les ha puesto una sola vacuna a mis bebés", comenta Ludwika en la entrevista que le hacen en Caras.

¡Qué terror! Ahora con tanto virus mutante los más vulnerables son los ancianos, niños y aquellos que no tienen ningún tipo de protección", "No ponerse vacunas debería de ser un derecho de los niños no una opción de los padres," comentan algunas personas.