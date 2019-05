Ludwika Paleta sale en defensa de su esposo Emiliano Salinas

Emiliano Salinas, esposo de la actriz Ludwika Paleta e hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, fue vinculado con la secta fundada por Keith Raniere, NXIVM y su rama DOS acusada de actos sexuales.

Aunque se había mantenido con un perfil bajo ante este escándalo, Ludwika Paleta escribió un mensaje en sus Instagram Stories en defensa de su esposo.

¿Tú cuidas lo que comes? ok, entonces cuida lo que lees, lo que comes, lo que dices, ¿no crees?