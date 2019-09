Luego de 23 asesinatos, el actor Sean Bean ya no quiere morir en la pantalla

Estados Unidos.- Sean Bean es un actor que, para su pesar, se ha vuelto reconocido por ser ese actor que siempre muere ya sea en series o en las películas. hasta el momento han sido 23 las veces en que sus personajes terminan muriendo, es una pena.

Alguno de los más dolidos son Ned Stark de GOT y Boromir del señor de los anillos.

Alguna vez, en una entrevista para The Sun, el actor afirmó haber rechazado papeles porque la gente sabría que su personaje moriría.

“Tuve que cortar con todo eso y empezar a sobrevivir, o si no sería todo demasiado predecible.”

“Hubo un papel en el que me dijeron “te vamos a matar” y respondí que no. Entonces dijeron “Bueno, ¿podemos dejarte malherido?” y entonces acepté mientras no me mataran,”

Tanto es el revuelo de este asunto que en el 2014, los fans del actor comenzaron un movimiento llamado #dontkillseanbean

Aquí está la lista completa de los personajes de Sean Bean que terminaron muertos:

Ranuccio “Caravaggio” (1986)

Soldado alemán “War Requiem” (1989)

Tadgh McCabe “El prado” (1990)

Carver Doone “Lorna Doone” (1990)

Robert Lovelace “Clarissa” (1991)

Gabriel Lewis “Screen One: Tell Me That You Love Me” (1991)

Sean Miller”Juego de patriotas” (1992)

Lord Richard Fenton “Scarlett” (1994)

Alec Trevelyan “Goldeneye” (1995)

Dave Toombs “Airborne” (1998)

Jason Locke “Essex Boys” (2000)

Patrick Koster “Ni una palabra” (2001)

Boromir “El señor de los Anillos: La comunidad del anillo” (2001)

Clérigo Errol Partridge”Equilibrium” (2002)

Robert Aske “Enrique VIII” (2003)

Dr. Merrick “La isla” (2005)

John Ryder “Carretera al infierno” (2007)

Bryant “Justicia por mano propia” (2007)

Loki “Far North” (2007)

John Dawson “Red Riding: 1974” (2008)

Pyke Kubic / Reese Kubic “Ca$h” (2010)

Ulrich “Garra negra” (2010)

Markus Kane “La carrera de la muerte 2” (2010)

Jones “Age of Heroes” (2011)

Lord Eddard “Ned” Stark “Juego de Tronos: Baelor” (2011)

Harry “Terror en Silent Hill 2: La Revelación” (2012)

Frank Stinson “Wicked Blood” (Bad Blood) (2014)

Inspector John Marlott “Las crónicas de Frankenstein: Lost and Found” (2015)

Regis Lucis Caelum “Kingsglaive: Final Fantasy XV” (2016; animación)