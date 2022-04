Luego de abofetear a Chris Rock, La Academia pidió a Will Smith dejar la gala de los Óscar; él se negó

Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros, también, "deben comportarse éticamente al defender los valores de La Academia de respeto por la dignidad humana, la inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad", dejando muy en claro que no hay lugar "para personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares reconocidos de decencia".

Será el próximo 18 de abril cuando los más de 50 gobernadores que conforman la directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, vuelvan a reunirse para analizar lo ocurrido en la entrega de los Óscar y la posible sanción que recibirá Will Smith . Asimismo, se dio a conocer que al protagonista de la serie "El príncipe del rap", se le dio un plazo de 15 días para presentar una defensa por escrito.

En un comunicado, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas , encargada de entregar los Premios Óscar , los galardones más importantes de la industria del cine, informó en un comunicado que tras lo ocurrido, se le pidió a Will Smith abandonar la ceremonia y salir del Dolby Theatre, a lo que él se negó .

Recapitulando un poco, Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith y la apolecia que padece desde hace unos años . Su comentario no fue para nada de su agrado, por lo que su esposo, Will Smith (ganador del Óscar por su protagónico en "King Richard"), subió al escenario y abofeteó al comediante , en plena transmisión en vivo, dejando anonadados a todos los presentes y televidentes.

La 94.ª edición de los Premios Óscar será recordada no por el triunfo de la película "CODA" o de Troy Kotsur, el primer actor sordo en ganar una de estas estatuillas, sino por el altercado protagonizado por Will Smith y el comediante Chris Rock , durante la gala que llevó a cabo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el pasado fin de semana en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

