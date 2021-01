Luego de dos años, Adele llegó a millonario acuerdo de divorcio con su ex esposo

Tan solo una firma separa a Adele de su divorcio con Simon Konecki, con quien mantuvo una relación por casi 8 años. Juntos habrían ya llegado a un acuerdo, luego de dos años de su separación.

La cantante Adele, quien en 2011 se convirtió en una de las celebridades más poderosas de todos los tiempos con su segundo álbum ‘21’, conoció ese mismo año a quien se convertiría en su pareja sentimental por los siguientes ocho años, de los cuales, cerca de un año estuvieron casados.

A pesar de que la relación no funciono y ambos han tratado de llegar a un acuerdo de divorcio, parece que las cosas han evolucionado hasta haber llegado finalmente a dicho acuerdo, que con una firma del juez haría oficial el divorcio.

Adele estrenó en 2011 uno de los álbumes con las canciones de rompimiento que más han hecho llorar a los fanáticos. Luego de tener roto su corazón, la inspiración le hizo tomar la pluma y el papel para escribir sus más grandes éxitos musicales, entre ellos ‘Rolling in the deep’ y ‘Someone like you’, ambos pertenecientes al álbum ‘21’.

Sin embargo, las cosas se pintaban de rosa para la superestrella británica, pues ese mismo año, mientras ella gozaba del éxito mundial, conoció al filántropo Simon Konecki, con quien inició una relación de años.

A pesar de ello, las cosas no funcionaron entre los dos, pues en 2019, luego de cerca de un año de haberse casado en 2018, la pareja anunció su rompimiento, por lo que en los dos años siguientes estarían en la búsqueda de llegar a un acuerdo para lo que sería su divorcio.

De acuerdo con el portal Us Weekly, recientemente, el 15 de enero, Adele y Simon Konecki finalmente llegaron a un acuerdo entre ambas partes, luego de dos años de espera.

La misma fuente reportó que ninguno de los dos contrató abogados, sino que se representaron a sí mismos durante el caso. La pareja habría buscado una manera de repartirse una fortuna cercana a los 190 millones de dólares , que es lo que se estima con lo que cuenta Adele, incluyendo una mansión de más de 47 millones que ella le había regalado. Ninguno de los dos firmó un acuerdo prenupcial antes de unirse en matrimonio.

Asimismo, Adele y Simon habían buscado tener una custodia compartida de su hijo, que hoy tiene la edad de 8 años, por lo que se discutieron con un mediador la forma en que ambos pasarían tiempo con el menor. De acuerdo con la fuente, la pareja, a pesar de no funcionar como un matrimonio, quieren seguir siendo padres juntos y criar a su hijo de una manera amorosa.

De los detalles del divorcio y exactamente cómo se repartirían las propiedades y el dinero, se conoce poco, pues en marzo de 2020 ambos habían firmado con la corte un acuerdo de confidencialidad para mantener las cosas los más privadas posibles.

Hasta hoy, lo que se conoce es que el acuerdo está listo, y que tomará solamente la firma del juez para que ambos estén oficialmente divorciados.