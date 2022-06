Luego de fumar la pipa de la paz con J Balvin, Christian Nodal ahora arremete en contra de Bad Bunny

Hace unas semanas, Christian Nodal y J Balvin protagonizaron una controvertida "tiradera" en redes sociales, la cual comenzó cuando el reguetonero colombiano se burló de la apariencia física del cantautor mexicano. Tras varios dimes y diretes y hasta una canción que el ex novio de Belinda le compuso, ambos se disculparon y fumaron la pipa de la paz.

Ahora, Christian Nodal vuelve a arremeter en contra de otro conocido exponente de la música urbana. Se trata del rapero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

En una entrevista para la revista Rolling Stone en español, el cantante originario de Caborca, estado de Sonora, México, criticó la música que hace Bad Bunny, mencionando que hasta para escribir "estupideces", se necesita tener talento.

Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pende... y decir estupideces, hay que tener talento.

Sin mencionar el nombre de Bad Bunny, Christian Nodal puso como referencia "Safaera", canción del reguetonero boricua. "A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'si tu novio no te mama el cu...', pero hay que tener talento para hacerlo".

Dicho esto, Christian Nodal manifestó que las personas deben ponerle atención a los compositores y no a quienes cantan temas sin sentido.

"Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida, no todo el tiempo se puede vivir de fiesta, a mí me gusta mucho el mensaje que da mi género (Regional Mexicano), está muy apegado a la realidad, es un género muy bondadoso".

El intérprete de temas como "De los besos que te di", "Adiós amor", "Botella tras botella" y muchas más, reiteró que "hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento".

Asimismo, mencionó tener conflicto con esto, pues se valoran las canciones que no tienen buen contenido, "que no tiene un mensaje positivo en tu vida y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo".